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Украину накроет мощный ливень: какие области пострадают

Украина, Воскресенье 12 июля 2020 07:35
Украину накроет мощный ливень: какие области пострадают
Погода в Украине 12 июля (фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

Атмосферный фронт накроет почти всю Украину

Погода в Украине 12 июля будет дождливой, с грозами и существенными похолоданиями. В западных регионах из-за непогоды уровень тепла снизится до +12 градусов в ночное время и до +16 градусов днем. При этом атмосферный фронт затронет также центральные, северные и некоторые восточные регионы.

Как сообщается в обновленном прогнозе синоптиков Укргидрометцентра, в западных областях Украину будет холоднее всего - +15… +20 градусов в течение дня. При этом уже в центральных регионах температура будет значительно выше - +25… +32 градуса. Жарче всего 12 июля будет на юге и востоке Украины, где уровень тепла поднимется до +30… +34 градусов.

При этом синоптики уточняют, что небо в течение всего дня будет оставаться ясным с переменной облачностью только на юге и востоке, в остальных областях – мощные ливни с грозами и шквалами. Синоптики предупредили о сильных порывах ветра.

"12 июля в западных областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с, ночью и утром на Закарпатье местами усиление ветра до 25 м / с, на высокогорье до 30-35 м / с (I уровень опасности, желтый) в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в метеорологическом предупреждении.

Украину накроет мощный ливень: какие области пострадают

Погода в Украине 12 июля будет дождливой (карта: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики рассказали, когда в Украину придет затяжное похолодание.

Также сообщалось, эксперты рассказали как спастись, если попали в грозу.

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