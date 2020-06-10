Україну накриє холодними грозами: коли чекати непогоди

Погода в Україні незабаром зміниться. До жарких і сухих областей добереться циклон з холодними грозовими дощами. Синоптики Укргідрометцентру, Наталка Діденко і ресурсу Gismeteo обіцяють найближче похолодання вже до вихідних, воно досягне свого піку в понеділок, 15 червня.

Поки ж на більшості територій буде утримуватися спекотна і суха погода. У четвер, 11 червня, повітря нагріється до +30+35 вдень (вночі +18+21), на Заході +25+30 (вночі +13+17).

Дощі з грозами - у західних областях, а також у Вінницькій і Житомирській, на інших територіях небо буде ясним.

У Києві завтра спека +31+33, найближча ніч суттєвого полегшення не принесе (+19+21). Дощі не передбачаються.

Погода в Україні 11 червня (фото: meteo.gov.ua)

12 червня грозовий циклон добереться і до південного узбережжя, знизивши температуру до +23+30 градусів. На інших територіях - без особливих змін.

У суботу, 13 червня, набіжить хмарність, але сильної прохолоди не принесе. Сухо і спекотно буде на Сході, в Центрі та на Півночі можливий невеликий дощик, а на Півдні і Заході - грози.

Погода в Україні 12 і 13 червня (фото: meteo.gov.ua)

Більш суттєві зміни відбудуться вже в неділю, 14 червня. +25+29 буде на Півдні та Сході, а на інших територіях від +21 до +26 градусів. Грози будуть крутитися вже по всій країні.

15 червня прохолодніше стане і на Сході - від +21 до +28 градусів. Грози вірогідні по всій країні, крім північного сходу та Центру.

Погода в Україні 14 і 15 червня (фото: meteo.gov.ua)

Наталка Діденко у своєму прогнозі до кінця тижня також пише, що прохолода прийде в Україну до вихідних.

А ось синоптики Gismeteo прогнозують, що пік похолодання припаде на понеділок, 15 червня. Тоді денна температура, приміром, у Києві може досягти навіть +16 градусів. Але далі стовпчики термометра знову поповзуть вгору.

Погода у Києві на 10 днів (фото: gismeteo.ua)

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