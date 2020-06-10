Украину накроет холодными грозами: когда и где ждать непогоды

Погода в Украине вскоре изменится. До жарких и сухих областей доберется циклон с холодными грозовыми дождями. Синоптики Укргидрометцентра, Наталка Диденко и ресурса Gismeteo обещают ближайшее похолодание уже к выходным, своего пика оно достигнет в понедельник, 15 июня.

Пока же на большинстве территорий будет держаться жаркая и сухая погода. В четверг, 11 июня, воздух накалится до +30+35 днем (ночью +18+21), на Западе +25+30 (ночью +13+17).

Дожди с грозами - в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской, на остальных территориях небо будет ясным.

В Киеве завтра жара +31+33, ближайшая ночь существенного облегчения не принесет (+19+21). Дожди не предвидятся.

Погода в Украине 11 июня (фото: meteo.gov.ua)

12 июня грозовой циклон доберется и до южного побережья, снизив температуру там до +23+30 градусов. На остальных территориях - без особых изменений.

В субботу, 13 июня, набежит облачность, но сильной прохлады не принесет. Сухо и жарко будет на Востоке, в Центре и на Севере вероятен небольшой дождик, а на Юге и Западе - грозы.

Погода в Украине 12 и 13 июня (фото: meteo.gov.ua)

Более существенные перемены произойдут уже в воскресенье, 14 июня. +25+29 будет на Юге и Востоке, а вот на остальных территориях от +21 до +26 градусов. Грозы будут крутиться уже по всей стране.

15 июня прохладнее станет и на Востоке - от +21 до +28 градусов. Грозы вероятны по всей стране, кроме северо-востока и Центра.

Погода в Украине 14 и 15 июня (фото: meteo.gov.ua)

Наталка Диденко в своем прогнозе до конца недели также пишет, что прохлада придет в Украину к выходным.

А вот синоптики Gismeteo прогнозируют, что пик похолодания придется на понедельник, 15 июня. Тогда дневная температура, к примеру, в Киеве может достигнуть даже +16 градусов. Но далее столбики термометра снова поползут вверх.

Погода в Киеве на 10 дней (фото: gismeteo.ua)

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