В Україну йде похолодання: синоптики назвали дату

Погода в Україні зміниться (фото: pixabay)

В Україні знову зміниться погода, а прохолода прийде разом з грозами

Погода в Україні скоро зміниться. Температура повітря знизиться, а дощів стане більше. Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко і Український Гідрометцентр.

Прохолода прийде вже 13-14 числа у всі області України, крім Заходу (куди сильна спека ще не добралася), пише Діденко в Facebook.

Але в четвер, 11 червня, ситуація істотно не зміниться. На Заході будуть гуляти дощі і грози, місцями переходячи в сильні зливи та шквали. Ще один циклон з боку Чорного моря може зачепити Крим.

На інших територіях завтра жарко, сухо і ясно. Вітер помірний.

"Спека 11-го червня в Україні буде домінувати, вдень +29+35 градусів, на Заході свіже, +24+28 градусів. У нічні години очікується +17+22 градуси, у західних областях +13+18 градусів", - пише синоптик.

У четвер у Києві дуже жарко - від +31 до +33 градусів, без опадів.

"Ослаблення спеки і збільшення дощів - орієнтовно в найближчі вихідні, 13-14 червня", - анонсувала синоптик і додала, що східна частина України, як і раніше буде залишатися з дуже високою температурою повітря.

Синоптики Укргідрометцентру на картах показали, в які регіони прийде прохолода, а де будуть грози і дощі.

Більш суттєва прохолода очікується в неділю, 14 червня. Тоді зниження температури добереться і до східного регіону. А в Одесі і зовсім можливі +22 вдень.

Грозові опади, вважають синоптики, будуть гуляти по всій країні.

Погода в Україні 13 і 14 червня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що в Україні пронісся потужний смерч, з'явилося відео явища.

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Автор: Светлана Мащенко