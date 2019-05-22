Синоптики попереджають про грозу в Києві

Погода погіршиться у другій половині дня
Погода у Києві у другій половині дня 22 травня погіршиться - очікується гроза. Про це повідомляють у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
За даними Українського гідрометцентру, очікується I рівень небезпечності, жовтий.
Управління з питань цивільного захисту нагадує основні правила поводження під час грози. Зокрема, на природі слід:
Під час грози не можна:
Жителям Києва рекомендуть при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні завтра, 23 травня, утримається дощовою у більшості областей, також очікуються грози. У Києві четвер опиниться у вологій атмосфері, є ймовірність дощу з грозою, але й прояснення із сонцем також будуть присутні.
РБК-Україна писало, що погода в Україні 22 травня 2019 буде переважно дощовою, із поривами вітру та шквалами, температура повітря вдень сягатиме +25.