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Синоптики попереджають про грозу в Києві

Новини » Суспільство    22.05.2019 - 12:57
Синоптики попереджають про грозу в Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода погіршиться у другій половині дня

Погода у Києві у другій половині дня 22 травня погіршиться - очікується гроза. Про це повідомляють у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА). 

За даними Українського гідрометцентру, очікується I рівень небезпечності, жовтий.

Управління з питань цивільного захисту нагадує основні правила поводження під час грози. Зокрема, на природі слід:

  • спуститися у низину;
  • відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;
  • відійти подалі від водойм;
  • на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
  • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
  • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
  • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

Під час грози не можна:

  • ховатися під дуже високими деревами;
  • сидіти на галявинах;
  • ховатися під скелями;
  • іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;
  • купатися.

Жителям Києва рекомендуть при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні завтра, 23 травня, утримається дощовою у більшості областей, також очікуються грози. У Києві четвер опиниться у вологій атмосфері, є ймовірність дощу з грозою, але й прояснення із сонцем також будуть присутні. 

РБК-Україна писало, що погода в Україні 22 травня 2019 буде переважно дощовою, із поривами вітру та шквалами, температура повітря вдень сягатиме +25.

В Україні сьогодні дощі майже по всій території, температура до +25 В Україні через непогоду знеструмлено 146 населених пунктів
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