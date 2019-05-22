Синоптики попереджають про грозу в Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода погіршиться у другій половині дня

Погода у Києві у другій половині дня 22 травня погіршиться - очікується гроза. Про це повідомляють у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними Українського гідрометцентру, очікується I рівень небезпечності, жовтий.

Управління з питань цивільного захисту нагадує основні правила поводження під час грози. Зокрема, на природі слід:

спуститися у низину;

відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;

відійти подалі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами;

сидіти на галявинах;

ховатися під скелями;

іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;

купатися.

Жителям Києва рекомендуть при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні завтра, 23 травня, утримається дощовою у більшості областей, також очікуються грози. У Києві четвер опиниться у вологій атмосфері, є ймовірність дощу з грозою, але й прояснення із сонцем також будуть присутні.

РБК-Україна писало, що погода в Україні 22 травня 2019 буде переважно дощовою, із поривами вітру та шквалами, температура повітря вдень сягатиме +25.