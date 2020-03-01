Хмарно та з опадами: прогноз погоди на тиждень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ближче до вихідних дощі охоплять всі області

Погода в Україні наступного тижня буде переважно дощовою та хмарною, вдень подекуди повітря прогріється до +15. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз на 2 березня

Тиждень розпочнеться з дощової погоди у західних, деяких центральних та північних областях. На решті території країни буде малохмарна та тепла погода. Вдень температура повітря коливатиметься від +7 до +10 градусів у всіх областях. Вночі термометри покажуть від -3 до +4 градусів.

Прогноз на 3 березня

У вівторок незначні опади прогнозують лише у Закарпатській області, на решті території буде сухо та малохмарно. Вдень температура повітря коливатиметься від +9 до +15 градусів. Нічна температура буде в межах +2...+7 градусів.

Прогноз на 4 березня

У середу опади почнуть поступово повертатися в Україну. Значні дощі прогнозують у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях. Температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +16 градусів, вночі термометри покажуть від +3 до +5. У південних областях вночі очікується до +8.

Прогноз на 5 березня

У четвер опади охоплять всі західні області, а решту території затягне хмарами. Вдень термометри покажуть від +7 до +10 на заході та від +11 до +15 на решті території. Вночі температура коливатиметься від +3 до +7.

Прогноз на 6 березня

У п'ятницю дощі прогнозують на всій території країни, у західних областях подекуди з мокрим снігом. Температура повітря на заході опуститься до +4...+6 градусів. На решті території термометри ще триматимуться в межах +9...+13 градусів. Вночі температура коливатиметься від +3 до +7.

Нагадаємо, раніше в Україні було оголошено штормове попередження. Так, 1 та 2 березня на більшості території України прогнозують пориви вітру, сила яких сягатиме 30 м/с. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.