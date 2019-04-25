На Україну насувається стихія: синоптики налякали прогнозом на свята

Погода в Україні на вихідні і святкові дні буде не надто сприятливою для походів на природу. Особливо це стосується мешканців певних областей. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, на Заході України вже від завтра, 26 квітня, почне моросити, а починаючи з суботи і закінчуючи, вівторком 30 квітня, дощі не припинятимуться, а лише посилюватимуться.

Що стосується решти територій України, то хмарність і невеликий дощ в суботу і в неділю добереться до мешканців півночі, а 29-30 квітня сильні дощі, а на Півдні, Сході і подекуди в Центрі з грозами, накриють всю Україну.

Погода в Україні 27 квітня (meteo.gov.ua)

Температура повітря порадує українців найближчими днями - в п'ятницю очікується +22... +27 тепла, а в суботу +21... +26. Однак мешканцям південного узбережжя морів в п'ятницю буде не надто спекотно - від +17 до +19, а в суботу тепло до +23 градусів дійде і до Півдня.

Погода в Україні 28 квітня (meteo.gov.ua)

Проте вже на Великдень очікується зниження температури. Хвиля похолодання почнеться із Заходу, де 28 квітня буде +16... +18, на решті територій все ще +20... +25. А в понеділок, 29 квітня прохолодніше стане по всій Україні, окрім Півдня. А в північних областях температура взагалі знизиться до +11... +13 градусів.

Погода в Україні 29 квітня (meteo.gov.ua)

В останній день квітня холодно і мокро буде вже по всій Україні - на північному заході взагалі +9... +11 градусів.

Вночі заморозків вже не буде, проте на Півночі 29 і 30 квітня температурні покажчики становитимуть від +3 до +5 градусів.

Погода в Україні 30 квітня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли про погоду на святкових вихідних.

А також писали про те, що категорично заборонено робити у Страсну п'ятницю.