На Україну насувається справжня зимова стихія: які області під ударом

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні сильно зіпсується вже завтра, 14 квітня

Погода в Україні сильно зіпсується - в країну прийде сильне похолодання. Температура різко знизиться - після сьогоднішніх +20 градусів похолодає до +4+6, буде йти дощ з мокрим снігом. Які області опиняться в зоні справжньої зимової стихії, а де весняне тепло втримається - в матеріалі Styler.

Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, температура різко знизиться завтра, 14 квітня на Півночі і Заході (+4+8), на Сумщині - до +10 градусів. У Центрі завтра +11+15. Схід і Південь втримаються в зоні теплого повітря (+15+17). Вночі по країні +3+5 градусів.

Сильний дощ з мокрим снігом завтра на Півночі і Заході, а в інших регіонах (крім Сходу) - дощ. Вітер завтра поривчастий - від 7 до 12 метрів в секунду.

У Києві 14 квітня холодно (+4+6), сильний вітер, дощ з мокрим снігом.

Прогноз погоди на 14 квітня

Погода в Україні 14 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на 15 квітня

У середу прохолодне повітря прийде вже на територію всієї країни. На Півночі +6+8, на Півдні та Закарпатті +9+13, в інших областях +8+10 вище нуля. Дощі зі снігом 15 квітня перемістяться на північно-східну лінію України, частину Півдня та Центру.

Вночі заморозки від -1 до -3 очікуються на Заході і Півночі, в інших областях вночі +3+5. Утримається сильний вітер.

Погода в Україні 15 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на 16 квітня

16 березня на Захід, частину Півдня та Центру прийде ясна погода, в інших областях буде накрапувати дощ. Сонце прогріє повітря до +10+16, у регіонах з дощем - від +8 до +13 градусів. Нічних заморозків в четвер не буде (+1+6).

Погода в Україні 16 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на 17 квітня

У п'ятницю, 17 квітня, сильно потеплішає на Заході, Півдні та в Центрі (+14+19), на Сході і Півночі від +10 до +14. Дощ буде мрячити на Півдні і Сході.

Погода в Україні 17 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, з'явилося відео, на якому тварини з Чорнобиля відчайдушно бродять по залишках згорілого лісу.