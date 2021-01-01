В Україну можуть масово хлинути недорогі іномарки з Європи і Японії: коли це буде

В Україну можуть масово хлинути недорогі б/в авто з Європи і Японії. І на це, кажуть експерти, є кілька причин.

Як довго чекати недорогих авто з Євросоюзу?

З 2025 року в країнах Європейського союзу набуває чинності новий екологічний стандарт Euro 7А з викидами СО2 на 66% нижче у порівнянні з Euro 6D. Це призведе до того, що європейці почнуть більш активно позбавлятися від старих автомобілів.

Більше того, через кілька років після 7А-стандарту, на Старому Континенті почне діяти Euro 7B, у якого рівень викидів СО2 буде нижче на 90% порівняно з Euro 6D, а викиди азоту - в шість разів меншими, що змусить жителів європейських країн майже повністю відмовитися від своїх старих машин.

Власники авто з іноземною реєстрацією в Україні регулярно вимагають знизити митні платежі (фото: РБК-Україна)

Крім того, великим європейським автовиробникам доведеться налагодити виробництво машин, які відповідали б новим екологічним вимогам. При цьому, частина авто, швидше за все, будуть модернізовані до рівня Euro 7 (так, наприклад, зробили в Німеччині зі старими дизельними машинами).

"Але більшість машин європейці будуть продавати. І багато з цих автомобілів, мабуть, з'являться в Україні", - пише портал Today.ua.

Дешеві авто з Японії можуть з'явитися в Україні в середині 2030-х

З наступного десятиліття всі нові легкові авто в країні висхідного сонця згідно з місцевим законодавством повинні бути або повністю електричними, або принаймні гібридами. А до середини 2030-х продажі нових авто з двигунами внутрішнього згоряння в Японії будуть повністю заборонені.

При цьому, місцеві автовиробники активно критикують плани влади, попереджаючи, що такий поспішний перехід на електрокари, по-перше, дуже сильно вдарить по японської автопромисловості, а по-друге - електромережі не зможуть витримати навантажень.

У свою чергу японські чиновники запевняють: програма передбачає поступовий перехід до електротязі, а продажі гібридних авто будуть дозволені й після 2035 року.

"Якщо японці все ж відмовляться від традиційних авто, то більшість стосовно нових автомобілів з ДВЗ можуть опинитися на українському ринку, як зараз сотні тисяч машин з Європи і США", - вважають експерти "АвтоПорталу".

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