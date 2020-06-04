В Україні магазини заполонила "технічна картопля": чи можна її їсти

В Україні засилля технічної картоплі (фото: freepik)

В Україні в цьому році встановлено рекорд з імпорту картоплі, і деякі сорти називають "технічними"

В Україні полиці магазинів заполонила картопля з Європи, яку вже встигли охрестити "технічною". Нібито з такого сорту коренеплоду можна робити хіба що чіпси, а ось для пюрешки або борщу, вона не годиться зовсім. Чи так це - читайте в матеріалі Styler.

Цікаво, що такий наплив картоплі з-за кордону пов'язують з тим, що там через карантин зупинилися підприємства по виробництву різних картопляних снеків. При цьому слово "технічний" у багатьох українців асоціюється з неїстівним, пише Сьогодні.

А от експерти кажуть, що величезний імпорт пов'язаний з тим, що через посуху в 2019-му в Україні був неврожай картоплі. Так, за сезон липень 2019 - квітень 2020 ми імпортували 400 тис. тонн коренеплоду, а в попередні роки ця цифра була в 100 разів менше.

Чи можна їсти таку картоплю?

Експерти кажуть, що так. Всі сорти картоплі, що завозяться, придатні для вживання. Термін "технічна" картопля дійсно є, але це не означає, що вона неїстівна.

Всього у світі існує близько 5 тисяч сортів картоплі, які ділять на чотири групи: столові, універсальні, кормові і технічні.

Столових найбільше, і вони безпосередньо призначені для готування. Кормові дають тваринам (у ній багато протеїнів і білків), технічні ж відрізняються високим вмістом крохмалю, тому з таких сортів роблять спирт, чіпси, картоплю фрі, швидкорозчинне пюре і власне крохмаль. Така картопля звичайно ж їстівна.

А ось універсальною вважається картопля, яка поєднує в собі властивості двох або трьох сортів.

Експерти кажуть, технічна картопля цілком їстівна, виглядає зовні бездоганно, та й зберігається довше.

"Технічна картопля насправді - це просто картопля. Вона класна, вона хороша. Мало того, зовні виглядає бездоганно. І вона не втрачає свій зовнішній вигляд при недотриманні правил зберігання... З технічною картоплею після декількох місяців зберігання на кухні нічого не трапиться", - кажуть фахівці.

Особливістю таких сортів є те, що вона дуже хороша для смаження, але при варінні не розварюється.

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Автор: Светлана Мащенко