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Найспекотніші пікові дні Україна вже пройшла: синоптики оновили прогноз на липень

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Середа 06 липня 2022 07:30
Найспекотніші пікові дні Україна вже пройшла: синоптики оновили прогноз на липень Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчий місяць буде помірна, можливі невеликі дощі та навіть грози. Але в цілому, очікуються більш м'які перепади температур, і сильна спека почне відступати в більшості регіонів.

Яка погода чекає українців до кінця липня - читайте в матеріалі нижче.

Погода на сході України

До кінця цього тижня на сході буде дуже спекотно, можливе підвищення температури до +35 градусів. Період високих температур закінчиться, за прогнозом порталу "Погода 33"вже до 18 липня.

Друга половина липня стане більш м'якою, очікується від +25 до +28 градусів. Сильні опади прийдуть 11, 21 і 27 липня. В інші дні кількість опадів буде незначною.

Найспекотніші пікові дні Україна вже пройшла: синоптики оновили прогноз на липеньПогода на півдні України

Південні частини в липні не порадують дощами та прохолодою, температура буде підніматися до +31 +34 градусів досить часто. Однак будуть і більш комфортні дні з температурою +26 +28 градусів.

Опади очікуються 10-11 липня, а потім настане досить довгий період посухи. І раніше кінця місяця дощів чекати не варто.

Найспекотніші пікові дні Україна вже пройшла: синоптики оновили прогноз на липеньПогода на півночі України

Погода в північній частині України буде на будь-який смак протягом липня. 6 липня очікується до + 31 градуса, а потім температура впаде різко до +21 градуса. До 16 липня в регіоні буде прохолодно, а потім знову прогріється до +28 градусів.

Сильні дощі 21 липня знову зіб'ють температуру до +21 градуса. Остання декада на півночі буде спекотна, + 28 + 32 градуси.

Дощами буде заливати з 9 по 11 липня, 13-14 і 20 липня. Потім опади прогнозуються тільки 26 липня.

Найспекотніші пікові дні Україна вже пройшла: синоптики оновили прогноз на липеньПогода на заході України

Найближчі дні очікується зовсім прохолодна погода, + 19 + 21 градус. Очікуються помірні дощі. 11-13 липня прилетить сильний циклон з дощами, і температура вдень впаде до +13 +17 градусів.

Температура почне підвищуватися тільки після 16 липня, а з 18 липня знову повернеться спека. До кінця липня на заході очікується від +25 до +28 градусів, іноді повітря прогріватиметься до +30 градусів.

Сильні дощі пройдуть: 6, 11-14, 20, 26, 30-31 липня.

Найспекотніші пікові дні Україна вже пройшла: синоптики оновили прогноз на липеньПогода в Києві

Жителям столиці доведеться потерпіти спеку до + 32 градусів ще пару днів. Похолодання прийде тільки 7 липня і зовсім ненадовго. На вихідних знову повітря прогріється до + 27 + 28 градусів.

Весь наступний тиждень стане прохолодним і дощовим, очікується від + 20 до + 23 градусів. З 16 липня спека знову повернеться. І до кінця липня в Києві буде мало дощів, а повітря прогріватиметься до +29 +32 градусів.

Дощів у столиці буде багато: 6, 7, 8, 9 липня. 10-11 липня можливі сильні зливи. Потім буде капати 12, 13, 14, 20, 21, 27, 31 Липня.

Найспекотніші пікові дні Україна вже пройшла: синоптики оновили прогноз на липень

До речі, раніше ми розповідали, що на Львів налетіла сильна гроза з градом і затопила вулиці.

А також ми повідомляли, що в Україну йде сильне похолодання з дощами.

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