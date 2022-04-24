ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Синоптики дали прогноз погоди на травень 2022: багато сонця і холодно

Новость на русском →
Неділя 24 квітня 2022 08:07
Синоптики дали прогноз погоди на травень 2022: багато сонця і холодно Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в травні цього року буде істотно відрізнятися від попередніх років. Зазвичай разом з травневими святами в більшості областей вже встановлюється стабільно тепла погода. Можливі короткочасні дощі та грози, але загалом – майже літньої погоди ще не буде.

Однак у 2022 році синоптики прогнозують досить прохолодний травень. Яка погода чекає українців – читайте нижче.

Згідно з попередніми прогнозами сайту Gismeteo, температура повітря в травні мало де перевищить +18 + 20 градусів. Очікуються хвилі похолодання і затяжні дощі.

Погода на сході

Травень на сході почнеться з дощів, похолодання і похмурої погоди. До кінця першої декади в регіоні потеплішає, але після 9 травня знову прийде невелике похолодання.

Середина місяця буде досить тепла, але після 16 травня прийдуть дощі, і температура знову піде вниз. Остання декада місяця буде прохолодна і дощова.

Синоптики дали прогноз погоди на травень 2022: багато сонця і холодноПогода на півночі

На півночі перший тиждень травня буде з періодичними дощами, від +10 до + 12 градусів. З 6-7 травня прийде потепління, і суха тепла погода протримається до 16 травня.

Далі синоптики знову прогнозують сильні дощі та похолодання до +14 +17 градусів аж до 23 травня. Останній тиждень місяця буде більш суха, але температура повітря буде невисока, +14 + 18 градусів.

Синоптики дали прогноз погоди на травень 2022: багато сонця і холодноПогода на півдні

Травень в південній частині почнеться з сонячної та сухої погоди. Однак, літніх градусів чекати не варто, синоптики обіцяють +14 +16 градусів. Потепління прийде після 9-10 травня, повітря прогріється до +17 +20 градусів.

Середина Місяця принесе трохи дощів, але буде тепло, +21 +23 градуси. Але в кінці місяця синоптики прогнозують похолодання.

Синоптики дали прогноз погоди на травень 2022: багато сонця і холодноПогода на заході

Західні області зустрінуть Травень з дощами та похолоданням, від +9 до +15 градусів. Але вже 6 травня прийде потепління до +19 +22 градусів.

Синоптики прогнозують сильні дощі, а в середині місяця знову похолодає. Остання декада місяця буде з сильними опадами, від +10 до + 16 градусів.

Синоптики дали прогноз погоди на травень 2022: багато сонця і холодноПогода в Києві

У столиці перші дні травня будуть холодними, +13 + 14 градусів, можливі невеликі дощі. До 7-8 травня в Києві знову потеплішає до + 20 градусів і встановиться суха погода.

Середина місяця знову принесе багато дощів, і температура впаде до +14 +17 градусів. Остання декада буде прохолодна, можливі короткочасні дощі.

Синоптики дали прогноз погоди на травень 2022: багато сонця і холодно

Нагадаємо, раніше ми давали прогноз погоди на Великдень 24 квітня.

А також розповідали про те, яка погода буде в Україні влітку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ