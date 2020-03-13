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В Україну йдуть затяжні морози: до чого готуватися

STYLERЖиття    13.03.2020 - 21:27
В Україну йдуть затяжні морози: до чого готуватися
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні покаже свій суворий норов протягом найближчого тижня

Погода в Україні сильно зіпсується в найближчі дні. Жителям країни варто приготуватися до морозного періоду, в деяких областях температура буде досягати -8 вночі, вдень також сильно похолодає. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Пік холодів очікується в країні вже з 15 по 16 березня, але синоптична ситуація погіршиться вже в суботу, 14 березня. Синоптики прогнозують вдень дощ з мокрим снігом по північній межі України.

Похолодає на Заході і Півночі - від +4 до +8 вдень, вночі +1+5. На Півдні, в Центрі та Сході буде ще досить тепло (+10+15), вночі від +3 до +7. Очікуються пориви вітру.

В Києві в суботу вдень від +6 до +8, вночі +2+4, вдень дощ, буде вітряно.

15 березня сильно похолодає по всій країні. Вдень від 0 до +5. Виняток - Закарпаття (+7+9), Південь (+3+8). Опади не передбачаються. Вночі - мороз від -2 до -4, на Сході і Півдні заморозки (-1... +1), в Криму +2+4.

У понеділок, 16 березня, вдень потеплішає - від +3 до +9, вночі мороз збережеться по всій країні (-2... -4), а в Івано-Франківській області від -6 до -8 морозу.

17 і 18 березня температура почне підвищуватися, але нічні заморозки по країні збережуться.

Детальний прогноз по областях в картах Українського гідрометцентру з 14 по 18 березня.

В Україну йдуть затяжні морози: до чого готуватисяВ Україну йдуть затяжні морози: до чого готуватисяВ Україну йдуть затяжні морози: до чого готуватисяВ Україну йдуть затяжні морози: до чого готуватисяВ Україну йдуть затяжні морози: до чого готуватися

Погода в Україні (фото: Укргідрометцентр)

Раніше ми писали, що народний синоптик дав невтішний прогноз для України на всі три весняних місяці.

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