В Україну йдуть сильні дощі: які області заливатиме

Погода в Україні та Києві істотно зміниться 25 квітня. В країну зайде атмосферний циклон, який спровокує опади у західній частині країни, Півночі, центральних областях та Харківській області. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

В Луганській, Донецькій областях та в південній частині України 25 квітня буде переважати суха повітряна маса. Вітер 24 квітня буде західним, в суботу перейде на південно-західний, у неділю, за фронтом, буде північним.

У Києві 24-го квітня погода очікується теплою, до +18 градусів, без істотних опадів з західним помірним вітром.

25 квітня в столиці пройдуть дощі, які принесе атмосферний фронт, а 26 квітня трохи похолодає. Потепління знову прийде у вівторок, 27 квітня.

Також Діденко повідомила українцям погоду на п'ятницю, 24 квітня.

"24-го квітня температура повітря буде +14 +19 градусів. Заморозки поступово відступають, вночі передбачається + 3 + 8 градусів, хіба десь на Сході та Заході окремі заморозки 0-3 градуси ще вчепляться в красивий весняний цвіт. Істотні завтра опади малоймовірні, тільки буде шанс невеликих дощів у східній частині України та в центрі, а також локально в західних областях", - попередила синоптик.

Синоптична карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Як ми раніше писали, синоптики різко змінили прогноз на останній місяць весни.