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Дощі, але тепло до +18: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     23.04.2020 - 08:00
Дощі, але тепло до +18: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У східних областях вночі будуть морози до -3

Погода в Україні 23 квітня трішки погіршиться, пройдуть дощі, а температура повітря буде коливатись від +13 до +18. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вдень складе +13+18, а вночі +2+5. На півночі, зокрема у Чернігівській та Сумській області, пройдуть дощі, температура повітря вдень +13+15, а вночі +1+5. На сході країни без дощів, вдень буде +13+15, а вночі -1-3. У центральних областях вдень буде +13+17, а вночі +1+3. На півдні країни мінлива хмарність, вдень буде +13+17, а вночі +3+7.

Дощі, але тепло до +18: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вдень складе +14+16, а вночі +2+4.

Дощі, але тепло до +18: прогноз погоди на сьогодні

Раніше прогнозували, погода в Україні сильно зміниться в найближчі дні. В країну прийде істотне потепління, а разом з ним і дощі, а іноді і зливи.

Як раніше РБК-Україна писало, що березень 2020 року виявився одним з найтепліших за весь період метеорологічних спостережень.

Потепління до +17 і без дощів: прогноз погоди на сьогодні В Україні очікуються заморозки
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