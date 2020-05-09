В Україну йдуть холод і потужні зливи: синоптик назвала дату

Погода в Україні буде погіршуватися з 10 по 13 травня. Як повідомляє синоптик Наталія Діденко, в ці дні в Україні очікуються опади та прохолодна погода. Серйозні похолодання очікуються з середини наступного тижня, передає експерт. При цьому з 11 травня в Україні буде домінувати потужний атмосферний фронт.

Як повідомляється, в неділю, 10 травня, в Україні дощі пройдуть періодично, місцями. У південній частині, в центрі очікується переважно сонячна погода. Про це синоптик Наталка Діденко написала у своєму мікроблозі в Facebook.

"Завтра, в неділю, температура повітря в більшості областей буде коливатися протягом дня в межах +15... +20 градусів, на Заході очікується +17... +24 градуси", - додала Діденко.

За даними синоптика, 11 травня в Україну прийде потужний атмосферний фронт. В понеділок при цьому стовпчики термометрів піднімуться до +20... +25 градусів, а в західних областях - до +27 градусів.

"11 травня видно, що із Західної Європи до нас наближається потужна смуга дощів, атмосферний фронт. Проте Україна в понеділок ще залишиться серед сухої погоди. Картка 2. А ось вже 12-го травня атмосферний фронт принесе на значну частину території України серйозні дощі, а за фронтом підтягнеться похолодання, яке викличе у західних областях України навіть сніг. Картка 3", - зазначила синоптик.

Карти погоди на 10-12 травня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Протягом 12-13 травня у всій Україні очікується поступове похолодання.

Також синоптик дала прогноз погоди в Києві.

"У Києві завтра суттєві опади малоймовірні, так, десь трохи невеликий дощик, може, й минеться. Вдень погріємося при +18... +20 градусах. У понеділок в столиці буде літо - сонце і +25 градусів. У вівторок підійде дощовий фронт, а в середу похолодає", - підсумувала Наталка Діденко.

Нагадаємо, що раніше синоптики різко змінили прогноз на травень.