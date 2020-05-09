Дощі ще не відступають: які області буде заливати на вихідних

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні на вихідних порадує жителів не всіх областей

Погода в Україні на вихідних почне поліпшуватися. Частину країни в суботу і неділю ще буде заливати дощами, але температура повітря почне поступово підвищуватися.

У суботу, 9 травня, дощі пройдуть по всім східним областям. Сильні грози будуть йти від Сум до Запоріжжя. Температура повітря вночі від +5 до +7 градусів, вдень буде прохолодно, від +14 до +17 градусів.

У південних областях невелика хмарність, без опадів. Нічна температура становитиме +7 +9 градусів, удень повітря прогріється до +16 +18 градусів, місцями до +20 градусів. У Криму без опадів, сухо. Вночі +6 +8 градусів, вдень від +15 до +17 градусів.

На півночі синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вночі +5 +7 градусів, вдень від +14 до +16 градусів.

У західних областях буде сухо, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні +6 +8 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +17 +20 градусів.

У центрі країни без опадів, сухо. Вночі +6 +8 градусів, вдень очікується від +15 до +17 градусів.

У Києві 9 травня невелика хмарність, без опадів. Вночі +5 +7 градусів, вдень від +14 до +16 градусів.

Карта погоди в Україні на 9 травня

У неділю, 10 травня, невеликі короткочасні дощі пройдуть лише в Харківській, Луганській і Донецькій областях. На решті території країни буде суха і сонячна погода. На сході вночі +6 +8 градусів, вдень від +16 до +19 градусів.

У південних областях нічна температура повітря складе +6 +8 градусів, вдень прогріється до +17 +19 градусів. У Криму сухо, вночі +7 +9 градусів, вдень +16 +18 градусів.

На півночі країни сухо, невелика хмарність. Вночі +6 +8 градусів, вдень від +17 до +19 градусів.

У західних областях хмарно, але без опадів. Нічна температура повітря складе +6 +8 градусів, вдень прогріється до +19 +21 градуса.

У центрі країни сухо, але хмарно. Вночі +6 +8 градусів, вдень очікується від +17 до +19 градусів.

У Києві 10 травня без опадів, мінлива хмарність. Вночі +6 +8 градусів, вдень від +17 до +19 градусів.

Карта погоди в Україні на 10 травня

За прогнозом Українського гідрометцентру, у понеділок, 11 травня, в Україну увірветься справжнє літо. Очікується суха погода в усіх областях. Нічна температура повітря складе +6 +10 градусів, вдень повітря прогріється в більшості областей до +22 +24 градусів.

Карта погоди в Україні на 11 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик розповіла про сюрпризи погоди на 9 травня.