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В Україну йде похолодання: яка погода буде у вихідні

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Україна, П'ятниця 05 листопада 2021 14:17
В Україну йде похолодання: яка погода буде у вихідні Фото: в Україні на вихідні похолодає (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Україні у вихідні, 6-7 листопада, температура повітря знизиться. Також очікується зменшення кількості опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

У суботу, 6 листопада, у всіх регіонах країни, окрім південних, очікується невеликий дощ. У Карпатах пройде мокрий сніг. Вночі та вранці у південних та південно-східних областях прогнозують туман. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 5...10 градусів тепла, у західних областях - +1...+6 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть у південній частині та східних областях +13...+18 градусів. На високогір'ї Карпат вночі буде близько 0, а вдень - 3...6 градусів вище нуля.

У неділю, 7 листопада, слабкий дощ обіцяють лише на Закарпатті. Вітер південний із переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі складе 1...6 градусів тепла, а вдень - 8...13 градусів з позначкою плюс.

Нагадаємо, що в найближчі кілька днів в Україні очікуються температурні гойдалки.

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