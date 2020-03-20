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В Україну йде сніг, хуртовини та шквальний вітер: які області постраждають

STYLERЖиття    20.03.2020 - 20:28
В Україну йде сніг, хуртовини та шквальний вітер: які області постраждають
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні погіршиться з 21 березня

Погода в Україні 21 березня буде дощовою, сніжною, очікуються хуртовини та шквали вітру. Протягом доби температура буде змінюватися з амплітудою від +14 до -3 градусів. На більшій частині території нашої країни очікується випадання опадів у вигляді дощу і снігу. Також очікується вторгнення арктичного повітря, яке принесе хуртовини та шквали вітру.

Як повідомляється, в Україну йдуть похолодання. З 21 березня на території всієї країни стовпчики термометрів впадуть в середньому до +4... +11 градусів. Найхолодніше буде у західній частині країни, де термометри покажуть в середньому +4... +8 градусів. Виняток становитиме Закарпатська область, де очікується потепління до +10 градусів. На кілька градусів тепліше буде в центральних і північних областях – від +5 до +11 градусів. Найтепліше буде на сході та півдні країни, де термометри будуть досягати позначки +9... +14 градусів.

У нічний час очікуються похолодання, але у більшості регіонів буде зберігатися "плюсова" температура. Виняток становитимуть східні регіони, де вночі термометри опустяться до -3 градусів.

В Україні у всіх областях 21 березня очікуються опади у вигляді дощу, дощу зі снігом. Сухою погода буде тільки на Кримському півострові, в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

В Україну йде сніг, хуртовини та шквальний вітер: які області постраждають

Погода в Україні 21 березня (скріншот: meteo.gov.ua)

Також очікуються шквали вітру до 12 метрів в секунду.

"У зв'язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури вночі до 1-7 ° морозу, вдень до 3° тепла - 3° морозу, на півдні та сході вночі близько 0, вдень до 2-7° тепла", - йдеться в заяві Укргідрометцентру.

У Карпатах 21-22 березня очікується випадання значної кількості снігу.

Нагадаємо, що раніше синоптики дали шокуючий прогноз на кінець березня.

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