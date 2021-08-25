В Україну йде "сезон" холодних злив: дата і які області підтопить

За прогнозами Українського гідрометцентру, зливи накриють західну частину країни, частину півночі і центру 29-30 серпня, в той час як на півдні і сході буде переважно сухо і до +33 спеки. У найближчі ж три дні по країні будуть блукати грози, температура буде прохолодною на заході і півночі, і помірно теплою в інших регіонах.

У четвер, 26 серпня, у деяких областях погода буде небезпечною.

"26 серпня вдень у центральних, Одеській і Миколаївській областях грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили синоптики.

Судячи з їхніх карт, завтра опади вірогідні в центрі, на півночі і в деяких південних областях.

Температура буде наступною: +18+22 на заході (вночі тут холодно, +9+11), +19+24 на півночі, +25+29 у центрі та на півдні (на Черкащині та Вінничині +20+23) та +26+30 на сході.

Погода в Україні 26 серпня (meteo.gov.ua)

27 серпня стане прохолодніше по всій країні, опади ймовірні на заході і сході. Температура +17+20 на заході (вночі тут +7+11), +20+23 на півночі, +21+25 в центрі, до +29 на півдні і сході.

А ось в суботу, 28 серпня грози локалізуються на заході, температура тут буде такою ж невисокою, що і днем раніше. А в інших областях градуси підвищаться. На півночі і в центрі +23+27, на півдні і сході +26+32 градуси.

Погода в Україні 27-28 серпня (meteo.gov.ua)

29-30 серпня у західних, а також Вінницькій та Житомирській області очікуються сильні дощі. При цьому температура тут трохи підвищиться, до +18+24 градусів. На півночі і в центрі +27+31, а на півдні і сході до +33 градусів спеки.

30-го числа грози також накриють частину центральних, північних і південних областей.

Погода в Україні 29-30 серпня (meteo.gov.ua)