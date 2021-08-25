Україну накриє шквалами з градом, а місцями похолодає до +7 вночі: де погіршиться погода

Погода в Україні в деяких областях буде негожою 26 серпня - з грозами, шквалами і градом, а місцями нічна температура знизиться до +7 градусів.

Що буде з погодою в країні завтра і коли потеплішає - читайте нижче в нашому матеріалі.

"Україна 26-го серпня буде хвилюватися... Дощі, можливо з грозами, пройдуть в північних областях, в центральній частині, зачепить Одеську, Чернівецьку та Івано-Франківську область", - прогнозує синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що в інших регіонах у четвер переважатиме суха погода.

Що буде з температурою повітря?

За словами синоптика, 26 серпня градуси "розбіжаться". На сході і південному сході очікується спекотна погода - від +25 до + 30 градусів. На півдні та в центрі завтра +23+28, у Вінницькій області +22+23 градуси.

В іншій частині країни прохолодніше: на півночі +17+22 градуси, на заході +19+23.

Якою буде погода в Києві найближчими днями

В Києві, за словами Діденко, ймовірний періодично дощ, можлива гроза, вдень передбачається близько +19 градусів.

"У найближчі неділю-понеділок стрибне в Києві до +30+33 градусів. Але ненадовго", - додала синоптик.

А в Українському гідрометцентрі зробили штормове попередження на четвер.

"26 серпня вдень у центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - прогнозують синоптики.