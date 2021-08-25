В Украину идет "сезон" холодных ливней: дата и какие области подтопит

По прогнозу Украинского гидрометцентра, ливни накроют западную часть страны, часть севера и центра 29-30 августа, в то время как на юге и востоке будет преимущественно сухо и до +33 жары. В ближайшие же три дня по стране будут блуждать грозы, температура будет прохладной на западе и севере, и умеренно теплой в остальных регионах.

В четверг, 26 августа, в некоторых областях погода будет опасной.

"26 августа днем в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Судя по их картам, завтра осадки вероятны в центре, на севере и в некоторых южных областях.

Температура будет следующей: +18+22 на западе (ночью тут холодно, +9+11), +19+24 на севере, +25+29 в центре и на юге (на Черкасщине и Винничине +20+23) и +26+30 на востоке.

Погода в Украине 26 августа (meteo.gov.ua)

27 августа станет прохладнее по всей стране, осадки вероятны на западе и востоке. Температура +17+20 на западе (ночью тут +7+11), +20+23 на севере, +21+25 в центре, до +29 на юге и востоке.

А вот в субботу, 28 августа грозы локализуются на западе, температура тут будет такой же невысокой, что и днем ранее. А в остальных областях градусы повысятся. На севере и в центре +23+27, на юге и востоке +26+32 градуса.

Погода в Украине 27-28 августа (meteo.gov.ua)

29-30 августа в западных, а также Винницкой и Житомирской области ожидаются сильные дожди. При этом температура здесь немного повысится, до +18+24 градусов. На севере и в центре +27+31, а на юге и востоке до +33 градусов жары.

30-го числа грозы также накроют часть центральных, северных и южных областей.

Погода в Украине 29-30 августа (meteo.gov.ua)