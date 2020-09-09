В Україну йде сезон "холодної посухи": що це значить

Погода в Україні сильно зміниться в наступні кілька днів. Дощі відступлять навіть з західних областей, в країні буде прохолодно і сухо, а часом сонячно.

Так, синоптики Українського гідрометцентру вважають, що в найближчі п'ять днів дощів у країні не буде, температура встановиться стабільна, місцями - холодно, а ночами навіть дуже.

Завтра, 10 вересня, холоднувато буде на Заході - від +21 до +25, на Півночі, Сході та в більшості центральних областей +23+27, південніше - від +24 до +29 градусів.

Ночі стають прохолодніше - від +10 до 13 градусів, на Півдні до +16, а на крайньому Сході +8+10 градусів.

У Києві завтра без опадів, +25+27 вдень і +11+13 вночі.

11 вересня тепло збережеться на Півдні і Закарпатті (+25+29), в інших областях - від +19 до +26. Вночі холодно стане на Заході і Півночі (+6+13), в інших регіонах вночі +12+15 градусів, в Одеській області до +18-ти.

Погода в Україні 10 і 11 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Сезон "холодної посухи" утримуватиметься в країні з 12 по 14 вересня. Сухо, сонячно, переважно прохолодно, а вночі - холодно.

Погода в Україні 12, 13 та 14 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше стало відомо, коли в Україну прийде бабине літо. Синоптики дали точну відповідь.

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