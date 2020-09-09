В Украину идет сезон "холодной засухи": что это значит

Погода в Украине сильно поменяется в следующие несколько дней. Дожди отступят даже с западных областей, в стране будет прохладно и сухо, а временами солнечно.

Так, синоптики Украинского гидрометцентра считают, что в ближайшие пять дней дождей в стране не будет, температура установится стабильная, местами - холодно, а ночами даже очень.

Завтра, 10 сентября, холодновато будет на Западе - от +21 до +25, на Севере, Востоке и в большинстве центральных областей +23+27, южнее - от +24 до +29 градусов.

Ночи становятся прохладнее - от +10 до 13 градусов, на Юге до +16, а на крайнем Востоке +8+10 градусов.

В Киеве завтра без осадков, +25+27 днем и +11+13 ночью.

11 сентября тепло сохранится на Юге и Закарпатье (+25+29), в остальных областях - от +19 до +26. Ночью холодно станет на Западе и Севере (+6+13), в остальных регионах в ночное время +12+15 градусов, а в Одесской области до +18-ти.

Погода в Украине 10 и 11 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Сезон "холодной засухи" будет удерживаться в стране с 12 по 14 сентября. Сухо, солнечно, преимущественно прохладно, а ночью - холодно.

Погода в Украине 12, 13 и 14 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Ранее стало известно, когда в Украину придет бабье лето. Синоптики дали точный ответ.

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