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В Україну йде сезон дощів і холоду: залишилося всього пару днів

Вівторок 27 жовтня 2020 11:37
В Україну йде сезон дощів і холоду: залишилося всього пару днів
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні сильно зіпсується під кінець жовтня

Погода в Україні принесе похолодання і дощі. Синоптики засмутили новими картами погоди, адже у нас скоро почнеться "сезон дощів" і низьких градусів.

Так, Наталка Діденко в Facebook жартує, що "у нас є кілька днів добігти до канадського кордону".

Адже 28-29 жовтня ще побуде тепла, переважно суха, і навіть часто сонячна погода. Але вже в п'ятницю небо затягне хмарами і дощами. Стовпчики термометрів поповзуть вниз.

"Підійдуть звідусіль різні дощі - від густої хмарності, невеликих опадів до помірних, сумних, осінніх", - пише синоптик.

Завтра ж в Україні, схоже останній сонячний день. 28 жовтня буде +13+18, а на Півдні - до +20 градусів. Опади не передбачаються, вітер східний, помірний або слабкий.

В Києві буде тепло і без дощів, вдень до +15 градусів. Але з 30 жовтня температура в столиці знизиться, з'являться дощі.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що погода почне псуватися вже в четвер, 29 жовтня. Опади в цей день ще не очікуються, але стане хмарно (крім Сходу). А ось 30-31 жовтня - прохолодно, похмуро, дощі.

Нижче карти погоди до кінця жовтня.

В Україну йде сезон дощів і холоду: залишилося всього пару днівВ Україну йде сезон дощів і холоду: залишилося всього пару днівВ Україну йде сезон дощів і холоду: залишилося всього пару днівВ Україну йде сезон дощів і холоду: залишилося всього пару днів

Погода в Україні з 28 по 31 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, якої погоди чекати в листопаді. Вони обіцяють, що природа покаже свої примхи.

А ось метеорологи в довгостроковому прогнозі розповіли, якою буде погода цієї зими в Києві.

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