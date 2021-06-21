Іноді доводиться лізти на дерево: відомий метеоролог розповів, як створюються прогнози погоди

21 червня 1921 року вважається днем заснування Української метеорології та початком її організованої діяльності. У цей день був підписаний указ про створення метеорологічної служби погоди. Сьогодні, до 100-річчя цієї служби в Україні, ми вирішили поговорити з метеорологом. Причому не з простим, а телевізійним. Денис Мінін - штатний метеоролог телеканалу KYIV.LIVE. Нашу увагу він привернув своєю самовідданістю - цей усміхнений хлопець не просто стоїть біля карти в затишній студії і віщає про градуси і міліметри ртутного стовпчика, а виходить в прямий ефір з міських вулиць і ділиться не тільки тим, що показують прилади, а й тим, що відчуває і бачить він особисто в цю хвилину. Корисно? Так. Але навіщо йому мотатися по місту в несусвітню рань і як народився такий формат прогнозу погоди?

Як ви стали телеметеорологом?

Не повірите: в дитинстві мріяв про дві речі - побачити Маріуполь в прогнозі погоди і потрапити "в телевізор". Справа в тому, що в моєму дитинстві інформацію я черпав з дитячих книг і телебачення. Гаджетів тоді не було. І кожен раз, коли я дивився прогноз погоди, чекав, що покажуть Маріуполь (тоді прогноз погоди - це були картинки - фотографії вулиць міст і закадровий голос). Мені дуже хотілося, щоб прогноз давали не на далекий Донецьк "і область", а сказали: в Маріуполі спека. Або дощ. Або сніг. Але - в Маріуполі. І фотографії міста показали. А ще хотів побачити людину, яка розповідає про погоду. Але цього не відбувалося, і я розчарувався. А зараз я частково реалізую свою дитячу мрію.

Розповідати кожен день про погоду - цікаве заняття?

Звичайно, цікаве. Погода цікава і унікальна сама по собі, вона неповторна. Різні хмари, різний вітер. +19 сьогоднішнього дня і + 19 завтрашнього - це дві різні історії. Ось задумайтеся: навіть коли ви приходите в музей, ви можете на один і той же експонат дивитися зовсім інакше, це буде не одне і теж. Все залежить від вашого настрою, від освітленості, від відстані, від компанії, в якій ви прийшли в музей. Правда? Або ось ви живете у квартирі. Вид з вашого вікна не може бути однаковим день у день. По-моєму, спостерігати за погодою - неймовірно цікаво.

Було й таке, правда. Особливо - навесні. Хтось йде в пальто, хтось в шортах...

Ось тому у нас саме такий унікальний, напевно, формат погоди - я стою прямо на вулиці і кажу: "Зараз температура +21, відчувається вона як +18 в силу таких-то і таких-то причин". І пояснюю, в силу яких саме. Або це вітер, або ранкова свіжість, або це висока відносна вологість повітря, яка впливає на те, як ти відчуваєш температуру. Це суб'єктивна історія, але в цілому, так як ми живемо в одному місті, в одному регіоні, у нас відчуття приблизно одні. До слова, якби корінні жителі Тунісу, Ізраїлю або Аляски, наприклад, опинилися в Україні сьогодні, то кожен з них відчував би температуру повітря +20 абсолютно по-різному. Кому ви більше повірите - людині, що стоїть в студії біля карти або тому, хто мокне під дощем і говорить про це? (сміється)

Ваше ранкове шоу починається о 7:00. О котрій ви встаєте?

Мій день починається о 4:45 (і це мало радує дружину, яка змушена терпіти сигнали мого будильника). Поки збираюся, переглядаю дані про стан погоди на даний момент, щоб потім, коли я сам безпосередньо беру виміри, міг проаналізувати, що змінилося, і пояснити в простій і легкій формі глядачеві, чому так сталося.

Скріншот: Денис Мінін розповідає про погоду поруч із зоопарком у Києві

Як ви берете заміри?

У мене є метеостанція - вона збирає дані. Є анемометр, з його допомогою вимірюється швидкість вітру. Також я можу подивитися середню швидкість вітру за останню годину.

Це для звичайної людини важливо - швидкість вітру?

Звичайно. Наприклад, якщо на вулиці - травень, і у нас місто засаджене тополями, це важливо - яка швидкість вітру зараз? Мені здається, що - так, тому що ти це відчуєш. Або якщо хуртовина намічається. Швидкість вітру також важлива і тим, хто займається сільським господарством, працює на полях.

Цілком. Крім швидкості вітру про що ще ви віщаєте глядачеві?

Я кажу людині те, що йому важливо на даний момент. Це температура повітря фактична і як ця температура відчувається наразі. Особливо - взимку. Я вже говорив про це, але це правда важливо. Одна справа - влітку, не так вже й велика різниця, 20 градусів тепла відчуваються, як 20 або 25. Інше - взимку, і тут не дадуть збрехати ваші ж читачі: іноді -5 можуть відчуватися як -15. І ти до цього повинен бути готовий. Тому я в прямому ефірі і кажу, що температура така-то, але відчувається як -25, наприклад. Тому додайте на себе один светр, краще потім знімете його на роботі. І цього жоден телефон і ведучий в студії на своєму екрані не покаже - що відчуває людина, яка знаходиться на вулиці.

Виходить, Ви самі себе втягнули в авантюру. Добре, коли на вулиці - +15, +20. Але включатися з вулиці в -30…

Я ще й команду свою в цю авантюру втягнув (сміється). Складно, коли холодно. Але так - наочніше і точніше. Ми ж підсвідомо порівнюємо погоду з тією, яка була минулого року, позаминулого. Наш 2021 рік - досить прохолодний щодо того, що було в останні кілька років. Більш того, 2019 був одним з найтепліших за всю історію наших метеоспостережень, а вони ведуться з 1812 року, а записуються з 1881 року. Нам всім складно було адаптуватися до того, що весна стала навесні. У нас в останні роки як було - ти сьогодні в шубі, завтра ти вже в сланцях. А цього року був перехід. І ми з вулиці говорили про це кожен день.

До речі, у вас дрес-код для роботи в ефірі є?

Ні. Одяг повинен відповідати погоді. Людина не повинна, дивлячись на мене, промахнутися з вибором (сміється). Мій головний атрибут - яскраво-жовтий рюкзак. Спочатку ми придумали його як елемент образу, але я з ним "зріднився", і тепер він зі мною і поза ефіром.

Метеоролог Денис Мінін (прес-служба KYIV LIVE)

Як ви вибираєте місце, звідки виходите в ефір? Ви були колись помічені навіть на дереві!

Просто так була красивіша картинка (сміється). Вибір локації - теж командна робота. Щогодини - нове місце. Я на екрані перебуваю від 3 до 5 хвилин щогодини ефіру програми "Місто прокидається", і хочу, щоб кожна секунда моєї появи була не дарма. Щоб включення були інформативні і яскраві, просто не відірвати очей. Так як ми живемо в кращому місті на планеті, без применшення…

Одесити не погодяться!

Тому вони і не переїжджають до Києва. Локація повинна бути така, на яку глядачеві буде приємно дивитися. До речі, в Одесі люди живуть - і насолоджуються життям. Гедоністи живуть в Одесі. А в Київ ти приїжджаєш, щоб працювати. Живеш, щоб працювати. Тому навіть те, що є в цьому місті, ти часто не бачиш. Тому я на себе взяв, крім погоди, просвітницьку місію. Я розповідаю трохи про місця включення. Можливо, людина чула щось про них, але забула або не знала. А так як у нас в місті дуже багато вулиць, пам'ятників, цікавих місць, а мій оператор дрона в минулому - екскурсовод, ми можемо вибирати маловідомі цікаві локації. Бувають окремі дні, коли я показую маловідомий Київ. Головне - ці три-п'ять хвилин повинні бути такими: якщо ти слухаєш, але не дивишся, тобі цікаво. Якщо дивишся, але не слухаєш - тобі красиво.

Вітаємо всіх метеорологів з пам'ятною датою. І нагадуємо: живий прогноз погоди на KYIV.LIVE можна почути і побачити кожен будній день з 7:00 до 11:00.