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Грозові дощі, град і навіть смерчі: синоптик зробила важливе попередження про погоду

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Вівторок 29 червня 2021 12:55
Грозові дощі, град і навіть смерчі: синоптик зробила важливе попередження про погоду Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в середу, 30 червня, очікується несприятлива в багатьох областях країни. Синоптики прогнозують грозові дощі та зливи, а також підвищення температури повітря до +30 градусів.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами синоптика, в середу на Західній Україні відбудеться зустріч двох повітряних потоків. На стику таких потоків зазвичай утворюються грозові та дощові хмари.

"Тобто, саме в таких місцях ллють дощі та гримлять грози з різними супутніми явищами, типу шквалів, граду і навіть часом смерчами", - пояснила Діденко.

Вона назвала області, які опиняться 30 червня в зоні ризику через це синоптичне явище.

"30 червня, в завершальний день дебютного літнього місяця, короткочасні дощі з грозами очікуються в західних областях України. Увечері опади посиляться і поширяться на Вінницьку, Житомирську області, Кропивницький з районами, Одеську область, Миколаївську та Херсонську області. Увечері. Також грозові дощі пройдуть завтра вдень на північному сході України. Регіони, які не потрапили до цього переліку, перебуватимуть у сухій погоді", - зазначила синоптик.

Діденко повідомила, що температура повітря в більшості областей буде від +25 до +30 градусів.

Грозові дощі, град і навіть смерчі: синоптик зробила важливе попередження про погоду

Карта погоди

Погода в Києві

Синоптик спрогнозувала в Києві 30 Червня суху погоду, без опадів.

"У Києві 30 Червня дощу не буде, вдень очікується близько +28 градусів. Липень в Україні почнеться теплою погодою з періодичними грозовими дощами", - додала Діденко.

Як показують карти, в столиці середа стане єдиним днем без опадів. Наступні кілька днів будуть з грозами та посиленням вітру. До вихідних температура повітря піде на спад, а з понеділка встановиться сонячна і суха погода.

Грозові дощі, град і навіть смерчі: синоптик зробила важливе попередження про погодуКарта погоди в Києві

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики спрогнозували новий період дощів і гроз в Україні.

А також ми розповідали про те, що таке метеозалежність і як від цього можна позбутися.

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