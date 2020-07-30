Вулиці перетворилися на гірські річки: захід України сильно постраждав від зливи і буревію

Кілька міст на Західній Україні піддалися потужній зливі та буревію
Захід України знову постраждав від злив і буревію. Під ударом опинилися Рівненська і Волинська області, куди ближче до вечора нагрянула потужна стихія. Люди показують відео і фото наслідків: вулиці-річки, поламані дерева, пошкоджені лінії електропередач.
Так, сильна негода накрила 29 липня Дубно та Острог на Рівненщині. Відео затоплення в Острозі з'явилося в Instagram rivne_1283.
"Острог пливе", - підписані кадри з "гірською річкою" на вулиці.
Злива в Острозі (відео: instagram.com/rivne_1283)
"По вулиці Шевченка річка тече", - підписав відео житель Дубна Віктор Саюк.
Злива в Дубно (YouTube/Trek News)
Сильний буревій у другій половині дня 29 липня пронісся над Горохівським районом Волинської області.
Шквальний вітер поламав десятки дерев, пошкодив лінії електропередач в райцентрі Горохові. В центрі міста вербу розірвало навпіл і кинуло на припарковані поруч авто. На щастя, ніхто з людей не постраждав, йдеться в місцевому виданні Район. Горохів.
Ураган в Горохові (фото: gorohiv.rayon.in.ua)
Негода, за словами місцевих, вирувала півгодини. А у соцмережах пишуть, що крім зливи і вітру, у деяких селах випав град і побив овочі.
А от в селі Обарів поруч із Рівним відбувся дуже зворушливий випадок з крихітним цуценям, яке ледь не загинуло від зливи.
Зоозахисниця Інеса Шишкіна на своїй сторінці у Facebook повідомила, що після дощу малюк залишився в зливовій трубі, яку разом з цуценям залило водою і засипало землею. Сталося це напередодні - 28 липня.
Цуценя врятували місцеві жителі, які звернули увагу на те, що в трубі хтось сидить, і викликали рятувальників.
Порятунок цуценяти під Рівним (YouTube/Trek News)
Зазначимо, що сьогодні, 30 липня, синоптики також прогнозують град, шквали, зливи і різкий стрибок температури в ряді областей України.