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Вулиці перетворилися на гірські річки: захід України сильно постраждав від зливи і буревію

Рівне, Луцьк, Четвер 30 липня 2020 09:22
Вулиці перетворилися на гірські річки: захід України сильно постраждав від зливи і буревію
Злива і буревій на Західній Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Кілька міст на Західній Україні піддалися потужній зливі та буревію

Захід України знову постраждав від злив і буревію. Під ударом опинилися Рівненська і Волинська області, куди ближче до вечора нагрянула потужна стихія. Люди показують відео і фото наслідків: вулиці-річки, поламані дерева, пошкоджені лінії електропередач.

Так, сильна негода накрила 29 липня Дубно та Острог на Рівненщині. Відео затоплення в Острозі з'явилося в Instagram rivne_1283.

"Острог пливе", - підписані кадри з "гірською річкою" на вулиці.

Злива в Острозі (відео: instagram.com/rivne_1283)

"По вулиці Шевченка річка тече", - підписав відео житель Дубна Віктор Саюк.

Злива в Дубно (YouTube/Trek News)

Сильний буревій у другій половині дня 29 липня пронісся над Горохівським районом Волинської області.

Шквальний вітер поламав десятки дерев, пошкодив лінії електропередач в райцентрі Горохові. В центрі міста вербу розірвало навпіл і кинуло на припарковані поруч авто. На щастя, ніхто з людей не постраждав, йдеться в місцевому виданні Район. Горохів.

Вулиці перетворилися на гірські річки: захід України сильно постраждав від зливи і буревіюВулиці перетворилися на гірські річки: захід України сильно постраждав від зливи і буревію

Ураган в Горохові (фото: gorohiv.rayon.in.ua)

Негода, за словами місцевих, вирувала півгодини. А у соцмережах пишуть, що крім зливи і вітру, у деяких селах випав град і побив овочі.

А от в селі Обарів поруч із Рівним відбувся дуже зворушливий випадок з крихітним цуценям, яке ледь не загинуло від зливи.

Зоозахисниця Інеса Шишкіна на своїй сторінці у Facebook повідомила, що після дощу малюк залишився в зливовій трубі, яку разом з цуценям залило водою і засипало землею. Сталося це напередодні - 28 липня.

Цуценя врятували місцеві жителі, які звернули увагу на те, що в трубі хтось сидить, і викликали рятувальників.

Порятунок цуценяти під Рівним (YouTube/Trek News)

Зазначимо, що сьогодні, 30 липня, синоптики також прогнозують град, шквали, зливи і різкий стрибок температури в ряді областей України.

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