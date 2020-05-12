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В Україну йде найхолодніша ніч: синоптик назвала дату

STYLERЖиття    12.05.2020 - 13:02
В Україну йде найхолодніша ніч: синоптик назвала дату
В Україну йде найхолодніша ніч (фото: pixabay.com)

У ніч на 13 травня в деяких областях України очікуються заморозки

Погода в Україні та Києві різко зміниться після спекотного дня 11 травня, яким всі насолодилися. У ніч на 13 травня в нашій країні очікуються заморозки. Ймовірність таких неприємних сюрпризів на півночі, Заході, а також в центральних районах. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Вона пояснила, що холодне повітря обумовлене атмосферним фронтом, але незабаром на територію країни увірветься антициклон, який принесе нам теплі градуси.

"Завтра, 13 травня, фронт з України піде, а на його місце прийде антициклон, який підсушить повітря і прожене опади. Всюди буде переважати суха погода. Картка 2. Температура повітря буде невисокою - тилова частина холодного атмосферного фронту", - написала Діденко.

В Україну йде найхолодніша ніч: синоптик назвала датуСиноптична карта facebook.com/tala.didenko)

Завтра, 13 травня, в Україні буде від +13 до +17 градусів тепла. У Києві буде гарна і сонячна погода, без опадів.

"Найближча ніч у столиці буде дуже холодною, від + 2 + 5 градусів, в околицях можливі заморозки! Вдень потеплішає до +15 градусів", - попередила Діденко.

14 травня в Київ повернуться опади, але вже без заморозків, вдень похолоднішає всього на кілька градусів.

Як ми раніше писали, погода в Україні влітку 2020 буде холодною і спекотною, сухою і дощовою одночасно.

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