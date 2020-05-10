Суцільна аномалія: синоптики різко змінили прогноз погоди на літо

Погода в Україні влітку 2020 (колаж: РБК-Україна)

Синоптики розповіли, від чого буде залежати погода в Україні влітку 2020

Погода в Україні влітку 2020 буде холодною і спекотною, сухою і дощовою одночасно. Проте синоптики попереджають, що навіть при комбінуванні різних погодних умов, фермерам доведеться не легко. За даними синоптиків, такий незвичайний характер погоди викликаний змінами клімату і впливом людини на природу.

Кліматолог Надія Максименко пояснює: природа прагне до балансу, і якщо зима холодна, літо має бути спекотним. Але все ж, попри аномально теплу зиму в цьому році, літо навряд чи буде холодним. Про це пише "КП в Україні".

"Швидше за все, літо не буде спекотним, але ми зараз розглядаємо тільки досвід одного року. Баланс цієї зими могло підтримувати й минуле літо, яке здебільшого було все ж не спекотним, а червень і серпень навіть прохолодними. І ось минуле літо давало можливість припустити, що зима буде дуже холодною. Цього літа, судячи з нинішньої затяжної та не такої теплої, як зазвичай, весни, буде тепло, а холодів не передбачається", - говорить Надія Максименко.

Як пояснює метеоролог Олена Смалюх, складно передбачити однозначно, що літо буде постійно жарким всі три місяці.

"За довгостроковими прогнозами, літо має бути з перевищенням середньомісячних температур, але це узагальнений прогноз. Це означає, що у нас будуть і періоди з максимальними температурами, і можуть бути періоди з прохолодними температурами, які нехарактерні для літа. Те ж саме з вологістю. Прогнозується, що вона буде трохи нижче норми, але це науковий термін, а за фактом, якщо ми візьмемо, наприклад, березень, то в першій половині практично кожен день були опади, а в другій половині було сухо, але виходячи з середнього показника в цілому березень вийшов вологим. В літній період будуть відбуватися конвективні явища, тобто при високих температурах, проходженні атмосферних фронтів можуть бути зливи, і якась кількість опадів випаде, метеостанція їх зафіксує, і на папері все буде непогано, але це будуть не ті опади, які хотіла б отримати земля", - говорить Олена.

Перший місяць літа, за прогнозом Леоніда Горбаня, буде спекотним, але обіцяє і деньки, що дозволяють відпочити від задухи. У липні дощі очікуються хороші, але і чекаємо спекотних днів. Згідно з його прогнозом, останній місяць літа буде відзначений спекою, а ось дощами він не порадує.

Нагадаємо, що раніше синоптики приголомшили прогнозом погоди на травень.