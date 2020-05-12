Грозові дощі та похолодання: погода в Україні на сьогодні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в Україні буде сухо лише в кількох областях

Погода в Україні у вівторок, 12 травня, зіпсується, очікуються грозові дощі та похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра по всій території України, крім Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та анексованого Криму, будуть лити грозові дощі в денний і нічний час доби. При цьому температура повітря в деяких регіонах опуститися.

Так, у західних областях очікується від +14 до +18 тепла вдень. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14.

У центральних і північних областях буде тепліше - від +19 до +22 градусів тепла, вночі температура може опуститися до +11.

На південному сході України очікується від +19 до +25 тепла, вночі в межах +11 градусів.

Фото: погода в Україні на 12 травня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

Сьогодні в столиці, як і в більшості областей, очікуються грозові дощі. Температура повітря становитиме +19+21 вдень і +13+15 вночі. У решті області температурні значення подібні.

Погода в Київській області на 12 травня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах випало до пів метра снігу. Також до 20 см снігу зафіксували на Драгобраті.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у найближчі два дні погода в Україні буде несприятливою, очікуються заморозки та шквали вітру. У Києві також очікуються заморозки.