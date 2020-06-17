В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату

Погода в Україні принесе суттєве похолодання в кінці червня, також невеликий спад температури очікується в понеділок - вівторок, 22 і 23 червня. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і ресурсу Gismeteo і Наталка Діденко.

Але поки що українцям слід набратися терпіння і увімкнути кондиціонери й вентилятори на повну, адже спека в четвер, 18 червня, буде все ще сильною.

Так, карти Укргідрометцентру кажуть, що найгарячіше завтра буде на Сході країни - від +30 до +33 градусів. На Заході - свіжіше - від +21 до +28, а на решті території +25+31 градусів.

Погода в Україні 18 червня (фото: meteo.gov.ua)

Така літня погода з періодичними грозовими дощами переважатиме до кінця тижня. А в понеділок спека дасть незначний перепочинок українцям. 22 червня очікується +24+29 градусів по всій країні. Прохолодніше на початку наступного тижня стане і вночі - від +16 до +17 градусів. Втім, спекотне літо незабаром знову візьме своє.

Синоптики Gismeteo у прогнозі на 2 тижні для Києва також підтвердили, що 22-24 червня у столицю прийде невелике зниження "градусу". А ось 27-30 червня ймовірно більш серйозне похолодання - до +20 градусів вдень.

Прогноз погоди в Києві на 2 тижні (скрін: gismeteo.ua)

Наталка Діденко у своєму прогнозі також написала, що температура в Україні знизиться в понеділок, 22 червня. Але в четвер, 18 числа, у деяких регіонах можливі грози зі шквалами й градом.

Як ми писали раніше, кліматолог назвала причину погодних аномалій в Україні.