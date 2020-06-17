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Україну накриє грозами, шквалами і градом: які області в небезпеці

STYLERЖиття    17.06.2020 - 13:22
Україну накриє грозами, шквалами і градом: які області в небезпеці
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні знову розгуляється не на жарт в четвер, 18 червня

Погода в Україні знову буде шаленою в деяких регіонах завтра, 18 червня. Можливі короткочасні дощі, грози. А під час грози - локальні град і шквали. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Так, за даними Діденко з Facebook, значна частина території країни в четвер буде в зоні зниженого атмосферного тиску. Найбільша ймовірність негоди завтра на Заході та у Вінницькій області.

"На Сході, у південній частині та в більшості центральних областей завтра - більше сонця, аніж дощових хмар, хіба якось локально в денні години може десь линути", - пише синоптик.

Температура завтра буде все ще високою. В основному від +27 до +30 градусів, на Сході - гаряче - до +33, а на Заході свіжіше - від +23 до +28 градусів.

У Києві 18 червня можливі короткочасні дощі з грозами. Повітря прогріється до +30 градусів.

А ось вже в понеділок, 22 червня, в Україну прийде похолодання.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, в яких областях будуть дощі та грози, а де стовпчик термометра знову буде бити теплові рекорди.

Судячи за їхнім прогнозом, від дощів в четвер повністю утримаються лише північно-східні області.

Україну накриє грозами, шквалами і градом: які області в небезпеці

Погода в Україні 18 червня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що під Харковом блискавка влаштувала яскраве шоу, з'явилося видовищне відео.

А також показували відео, на яких зображені наслідки страшної негоди, що розгулялася по Україні 16 червня.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Погода
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