В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату

Погода в Украине принесет существенное похолодание в конце июня, также небольшой спад температуры ожидается в понедельник - вторник, 22 и 23 июня. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра, ресурса Gismeteo и Наталка Диденко.

Но пока же украинцам следует набраться терпения и включить кондиционеры и вентиляторы на полную, ведь жара в четверг, 18 июня, будет все еще сильной.

Так, карты Укргидрометцентра говорят, что жарче всего завтра будет на Востоке страны - от +30 до +33 градусов. На Западе - посвежее - от +21 до +28, а на остальной территории +25+31 градусов.

Погода в Украине 18 июня (фото: meteo.gov.ua)

Такая летняя погода с периодическими грозовыми дождями будет преобладать до конца недели. А в понедельник жара даст незначительную передышку украинцам. 22 июня ожидается +24+29 градусов по всей стране. Прохладнее в начале следующей недели станет и ночью - от +16 до +17 градусов. Впрочем, знойное лето вскоре снова возьмет свое.

Синоптики Gismeteo в прогнозе на 2 недели для Киева также подтвердили, что 22-24 июня в столицу придет небольшое снижение "градуса". А вот 27-30 июня вероятно более серьезное похолодание - до +20 градусов днем.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели (скрин: gismeteo.ua)

Наталка Диденко в своем прогнозе также написала, что температура в Украине снизится в понедельник, 22 июня. Но в четверг, 18 числа, в некоторых регионах возможны грозы с шквалами и градом.

Как мы писали ранее, климатолог назвала причину погодных аномалий в Украине.