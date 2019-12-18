В Україну йде різке похолодання і дощі: синоптики назвали дату

Погода в Україні продовжує дарувати жителям країни аномальне тепло в середині грудня. У деяких регіонах температура підвищилася до +16 градусів, без дощів, тепло до +6 навіть у нічний час. Але незабаром ситуація знову зміниться, про що свідчать дані Наталки Діденко і Українського гідрометцентру.

За прогнозом Діденко вже 19 грудня, почне холоднішати. На Півдні і Заході все ще буде достатньо тепло - від +8 до +13, а на решті території країни "посвіжішає" до +5... +9.

Опади у День Святого Миколая не передбачаються, але буде вітряно, особливо на Сході, де задуватиме поривчастий до сильного північно-східний вітер.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві, 19 грудня, також знизиться температура. Вдень від +6 до +7, без опадів.

У п'ятницю, 20 грудня, похолоднішає ще на 2-4 градуси, а 21 грудня знову потеплішає.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Укргідрометцентру згодні з прогнозом Діденко, крім того, вони повідомили, коли в країну прийде мокра і похмура погода.

П'ятниця 20 грудня стане найхолоднішою на поточному тижні. На Сході, в Центрі та на Півночі від +2 до +5, вночі прийдуть заморозки до -2, на Півдні та Заході від +5 до +9, у нічний час +2... +4, у Криму до +11 (вночі +4... +6).

Погода в Україні 19 і 20 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

У суботу, 21 грудня, температура знову підвищиться, але рекордного тепла не буде. Крім того, на південному сході та місцями в Центрі буде накрапувати дощ.

А ось в неділю, 22 грудня, похмура погода з дрібними дощами накриє вже всю країну.

Погода в Україні 21 і 22 грудня (скрін: meteo.gov.ua)