Штормовий вітер, хуртовини та сніг до 30 см: синоптики попередили про різку зміну погоди

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Через погоду буде порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць

Погода в Україні 29 січня різко погіршилась, оголошено штормове попередження, значний сніг, хуртовини. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

У ДСНС наголошують, що ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Зокрема, в Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності).

Зазначається, що сьогодні помірний сніг, а вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (у Закарпатській області значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця.

У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Разом з тим, сьогодні й завтра в Україні пориви вітру 15-20 м/с. По Києву та Київській області вранці сьогодні туман, видимість 200-500 м.

Крім того, у прес-службі "Укравтодору" повідомили, що сьогодні зранку в північних, центральних та південних областях спостерігається туман, на сході країни невеликий дощ. В західних областях дощ з мокрим снігом при плюсовій температурі. Середня температура повітря -1+4

На перевалах Івашківській, Орявський, Торунський випадає сильний сніг, де вже випало до 10-15 см. На Ужоцькому, Яблунецькому, Вишківському невеликий сніг до 5 см., на решті перевалах йде дощ при плюсовій температурі.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні погіршиться, опуститься температура повітря до 0 та підуть сніг з дощем. У столиці сьогодні також дощі зі снігом. Вдень 0+2 і так само вночі.

Як повідомляли синоптики, погода в Україні в найближчі дні погіршиться, спостерігатимуться дощі зі снігом, які буде супроводжувати сильний вітер.