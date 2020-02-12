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Сильний вітер та "снігова каша": в Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство     12.02.2020 - 08:28
Сильний вітер та "снігова каша": в Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (pixabay.com)

По Києву та Київській області сильні пориви вітру

Погода в Україні, 12 лютого оголошено штормове попередження, зокрема у Києві та Київській області. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, по Києву та Київській області 12 лютого пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності).

"За прогнозами УкрГідрометцентру, 12 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності)", - йдеться у повідомленні.

Також в прес-службі "Укравтодору" повідомили, що станом на 6 ранку місцями мокрий сніг у Запорізькій, Львівській, Рівненській, Харківській, Донецькій, Луганській, Сумській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях, дощ у Херсонській, Черкаській і Київській областях.

Покриття на дорогах державного значення у більшості областей мокре, в Луганській, Закарпатській та інших областях із сніговими опадами місцями засніжене, в Донецькій області на дорогах місцями перемети, Полтавській області місцями "снігова каша".

На перевальних ділянках доріг в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській області місцями невеликий мокрий сніг.

Раніше повідомлялось, що негода в Україні знеструмила майже 400 населених пунктів.

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