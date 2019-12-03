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В Україні різко зміниться погода: синоптики назвали дату

STYLERЖиття    03.12.2019 - 12:26
В Україні різко зміниться погода: синоптики назвали дату
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні кардинально зміниться в кращу сторону

Погода в Україні найближчим часом знову зміниться. Опади у вигляді мокрого снігу, місцями снігу з дощем, покинуть країну. На їх місце прийде антициклон Sarena, який принесе сонячну погоду і потепління. Про це свідчать дані синоптиків Наталки Діденко і Українського гідрометцентру.

За словами Діденко, в середу, 4 грудня, мокрий сніг вірогідний лише на Волині, в Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях. Опади прийдуть в північно-західний регіон лише до вечора.

Вітер буде дути з заходу, помірний, але часом з поривами.

Найближчої ночі температура буде від 0 до -5 морозу, а вдень -3... +2 за Цельсієм.

В Україні різко зміниться погода: синоптики назвали дату

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві в середу буде прохолодно - близько нуля вдень і -2... -4 найближчої ночі. Ввечері можливий невеликий мокрий сніг.

За словами синоптика, протягом тижня температура повітря підвищиться, суттєві опади малоймовірні.

В Україні різко зміниться погода: синоптики назвали дату

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Прогноз Наталки Діденко підтверджують і карти Українського гідрометцентру. Судячи з них, потеплішання триватиме до кінця тижня. Температура почне підвищуватися вже в четвер, 5 грудня.

Вдень мінус вірогідний лише на Закарпатті, а в інших областях повітря прогріється від 0 до +4 вдень, вночі помірні морози до -5 градусів.

В Україні різко зміниться погода: синоптики назвали дату

Погода в Україні 5 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 6 грудня, істотно потеплішає на Півдні (до +6... +9 градусів) і на Заході (+2... +7).

В Україні різко зміниться погода: синоптики назвали дату

Погода в Україні 6 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Така температура буде в Україні і в суботу, 7 грудня. Опади до кінця тижня не передбачаються.

В Україні різко зміниться погода: синоптики назвали дату

Погода в Україні 7 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

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