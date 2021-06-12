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В Україну йде похолодання з потужними дощами і шквалами: де зіпсується погода

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні погіршиться в неділю, 13 червня, через прихід атмосферного фронту, який притягне з собою рясні дощі, фронтальні зливи та грози. Така негода в деяких регіонах також буде супроводжуватися похолоданням.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Значні опади очікуються в західних областях, а почне заливати вже цієї ночі.

"Протягом дня 13 червня атмосферний фронт перетинатиме Україну, тягнучи за собою грозові дощі та похолодання. При грозах можливі шквали та град", - попередила експерт.

При цьому на Сході України в неділю переважатиме суха погода (за винятком Харківської області, де теж прогнозуються опади).

Температура повітря 13 червня знизиться в західних і північних регіонах, а також у Вінницькій області: стовпчики термометрів покажуть близько +17... +20 градусів.

А ось в південних, східних і в більшості центральних областей синоптична ситуація не особливо зміниться, і температура повітря буде +20... +26 градусів.

У Києві 13 червня пройдуть короткочасні дощі, часом з грозами та поривчастим вітром. Термометри покажуть вдень близько +19 градусів.

Діденко додала, що в понеділок, 14 червня, теж буде досить свіжо, а у вівторок, 15 червня, знову повернеться потепління.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли сонячна погода почне "виштовхувати" дощі з України.

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Новини України ГідрометцентрНаталка Диденко