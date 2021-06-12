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Синоптики розповіли, коли сонячна погода почне "виштовхувати" дощі з України

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Субота 12 червня 2021 06:58
Синоптики розповіли, коли сонячна погода почне "виштовхувати" дощі з України Колаж РБК-Україна: погода в Україні скоро покращиться
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні найближчі дні залишиться дощова, але температура повітря, незважаючи на велику кількість опадів, буде досить комфортна. Грози очікуються майже повсюдно й на початку наступного тижня, проте вже з вівторка "мокрий" ореол почне зрушуватися з території країни в східному напрямку.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

У суботу, 12 червня, дощі з грозами накриють більшу частину України, і тільки в південних і більшості центральних областей опади не очікуються.

Температура повітря в середньому складе близько +22... +25 градусів вдень. Трохи тепліше буде в Київській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях і в Криму.

Синоптики розповіли, коли сонячна погода почне &quot;виштовхувати&quot; дощі з України

Карта погоди в Україні 12 червня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 13 червня, короткочасні дощі з грозами та іноді шквалами прогнозуються вже скрізь.

Стовпчики термометрів почнуть опускатися в західних і місцями центральних регіонах. Так, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Вінницькій областях очікується +17... +19 градусів. На Лівобережжі України при цьому термометри покажуть до +26 градусів.

Синоптики розповіли, коли сонячна погода почне &quot;виштовхувати&quot; дощі з України

Карта погоди в Україні 13 червня (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 14 червня, опади нікуди не подінуться, і заливатиме всю Україну. Температура повітря теж не продемонструє особливих змін, хіба що похолодання відбудеться і в деяких південних областях.

Синоптики розповіли, коли сонячна погода почне &quot;виштовхувати&quot; дощі з України

Карта погоди в Україні 14 червня (фото: meteo.gov.ua)

У вівторок, 15 червня, грозові дощі будуть скрізь, крім західних областей. Там же почне знову теплішати, і стовпчики термометрів знову повернуться за показники в +20 градусів і вище. У центральних і східних областях прогнозується до +26 градусів.

Синоптики розповіли, коли сонячна погода почне &quot;виштовхувати&quot; дощі з України

Карта погоди в Україні 15 червня (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 16 червня, сонячно буде тільки на Заході України, а починаючи з Вінницької та Житомирської областей і далі - суцільні опади. Температура повітря мало чим зміниться, хіба що в західних регіонах стовпчики термометрів продемонструють зростання - до +26... +27 градусів.

Синоптики розповіли, коли сонячна погода почне &quot;виштовхувати&quot; дощі з України

Карта погоди в Україні 16 червня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, яка погода чекає українців на вихідних, і де пройдуть дощі з грозами.

Нагадаємо також, що перед цим синоптики назвали дату покращення погоди в Україні.

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