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В Украину идет похолодание с мощными дождями и шквалами: где испортится погода

Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине ухудшится в воскресенье, 13 июня, из-за прихода атмосферного фронта, который притянет с собой обильные дожди, фронтальные ливни и грозы. Такая непогода в некоторых регионах также будет сопровождаться похолоданием.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

Значительные осадки ожидаются в западных областях, а начнет заливать уже этой ночью.

"В течение дня 13 июня атмосферный фронт будет пересекать Украину, притягивая за собой грозовые дожди и похолодание. При грозах возможны шквалы и град", - предупредила эксперт.

При этом на Востоке Украины в воскресенье будет преобладать сухая погода (за исключением Харьковской области, где тоже прогнозируются осадки).

Температура воздуха 13 июня снизится в западных и северных регионах, а также в Винницкой области: столбики термометров покажут около +17... +20 градусов.

А вот в южных, восточных и в большинстве центральных областей синоптическая ситуация не особо изменится, и температура воздуха будет +20... +26 градусов.

В Киеве 13 июня пройдут кратковременные дожди, временами с грозами и порывистым ветром. Термометры покажут днем около +19 градусов.

Диденко добавила, что в понедельник, 14 июня, тоже будет довольно свежо, а во вторник, 15 июня, снова вернется потепление.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда солнечная погода начнет "выталкивать" дожди из Украины.

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Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко