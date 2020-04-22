В Україну йде справжня весна зі зливами і теплом: нові карти погоди

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні покаже по-справжньому весняну вдачу

Погода в Україні сильно зміниться в найближчі дні. В країну прийде істотне потепління, а разом з ним і дощі, а іноді і зливи. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Так Наталка Діденко повідомила, що відчутне потепління прийде вже завтра, 23 квітня. Температура буде і надалі підвищуватися, але вже в суботу в країні очікуються "результативні дощі".

Щодо завтрашньої температури, то вона буде комфортною - від +12 до +17 по країні. Хоча найближча ніч все ще буде холодною (+2+6), а місцями ще і з заморозками до 0... -3 градусів.

"Четвер в Україні буде сонячним, теплим і маловітряним, хіба на Сході пориви можуть досягати сильних 15 м/с", - пише синоптик.

У Києві завтра, 23 квітня, буде без опадів і тепло, до +17 градусів, вітер західний з переходом у північно-західний, швидкість 5-10 метрів за секунду.

"Надалі потепління посилиться. Результативніші дощі очікуються в суботу, 25-го квітня. Вони пройдуть практично повсюдно, крім південної частини України", - резюмувала синоптик.

Карти Українського гідрометцентру до кінця тижня кажуть, що до вихідних Україну задощить, але буде тепло. Синоптики в цілому згодні з прогнозом Діденко, однак на завтра, 23 квітня, обіцяють невеликий дощ у Чернігівській, Сумській і Житомирській областях. А ось заморозків сьогодні вночі Укргідрометцентр не прогнозує.

У п'ятницю, 24 квітня піде дрібний дощ майже скрізь, крім Півдня. 25 квітня потеплішає до +14+19 градусів, вночі до +4+9, але при цьому сильний дощ очікується на Заході і Півночі.

А ось 26 квітня дощі різної інтенсивності очікуються вже по всій країні. При цьому на західну і північну частину прийде похолодання до +12 градусів.

Погода в Україні (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптик ошелешив прогнозом на літо в Україні - воно буде непогожим із сильними грозами і спекою.