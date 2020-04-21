В Україну йде сезон дощів: які області заллє

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні скоро буде похмурою і дощовою, але теплою

Погода в Україні зіпсується вже цього тижня. В країну прийдуть затяжні дрібні дощі, небо затягне хмарами, але при цьому в країні потеплішає майже до +20 градусів, нічні заморозки припиняться. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Синоптики прогнозують, що задощить вже у п'ятницю і суботу, 24 і 25 квітня. Поки ж в країні буде сухо з мінливою хмарністю. Завтра, 22 квітня, утримається помірна температура +9+13 вдень (крім Закарпаття з 15+17) і +3+6 вночі. Вітер очікується поривчастий від 7 до 12 метрів в секунду.

У Києві в середу без опадів, вітер, температура +10+12 вдень, +3+5 вночі.

23 квітня потеплішає до +11+17 градусів, вночі +3+6, але на Сході заморозки від 0 до -2 в нічний час. Без опадів.

Погода в Україні 22 і 23 квітня (фото: meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 24 квітня, країну затягне хмарами і моросящими дощами. Негода обійде тільки Південь країни. Температура істотно не зміниться, хіба що на Сході потеплішає, як вдень, так і вночі.

25 квітня заллє дощами вже майже всю країну, крім Криму та Запорізької області. При цьому істотно потеплішає до +15+18 вдень і +3+8 вночі.

Погода в Україні 24 і 25 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптик шокував прогнозом на літо в Україні.