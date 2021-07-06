В Україну йде потужний антициклон: синоптики розповіли про різку зміну погоди

Погода в Україні почне змінюватися вже в середу 7 липня на Івана Купала. Дощів і гроз стане менше, а температура трохи підвищиться. Далі - головним "керівником" погоди в країні стане східний антициклон.

Що буде з погодою в Україні завтра і до кінця тижня - читайте нижче в нашому матеріалі.

За даними Наталки Діденко, 7-го липня, Україна "стане місцем баталій південного циклону і східного антициклону з цікавим і химерним ім'ям Kornelieke".

Де будуть дощі на Івана Купала

При цьому циклон все ще буде "чинити опір" на "південному фронті". Тому грозові дощі завтра ймовірні на Півдні, Сході та в частині центру.

Вдень, 7 липня також вірогідні дощі і грози на Заході через атмосферний фронт, який завітає в ці області.

А ось у святкову ніч з 6 на 7 липня дощі ймовірні лише в південній частині, східних і центральних областях. На півночі опади не прогнозуються.

Що буде з температурою

Температура повітря підвищиться до +26+33 градусів, трохи свіжіше буде в "зоні дії циклону" - на півдні - від +24 до +28 градусів.

"Надалі антициклон таки додасть своїм авторитетом - дощі з України витіснить, спека посилиться", - додала синоптик.

В Українському гідрометцентрі також підтвердили, що після Івана Купала - з 8 по 10 липня в Україні пануватиме антициклон з безхмарним небом і температурою +29+34 градуси.

А ось на Івана Купала, за даними ресурсу, 7 липня, дощі і грози ще залишаться на півдні країни.

Скрін: Погода в Україні 7 липня (meteo.gov.ua)

Яка погода буде в Києві

У Києві в ніч на Івана Купала очікується +18+20 градусів. Вдень 7-го в столиці буде сонячно і жарко, +28+30 градусів. Опади не передбачаються.