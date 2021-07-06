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В Украину идет мощный антициклон: синоптики рассказали о резкой смене погоды

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Вторник 06 июля 2021 12:55
В Украину идет мощный антициклон: синоптики рассказали о резкой смене погоды Фото: Погода в Украине сменится из-за антициклона и жары (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине начнет меняться уже в среду 7 июля на Ивана Купала. Дождей и гроз станет меньше, а температура немного повысится. Далее - главным "зачинщиком" погоды в стране станет восточный антициклон.

Что будет с погодой в Украине завтра и до конца недели - читайте ниже в нашем материале.

По данным Наталки Диденко, 7-го июля, Украина "станет местом баталий южного циклона и восточного антициклона с интересным и причудливым именем Kornelieke".

Где будут дожди на Ивана Купала

При этом циклон все еще будет "сопротивляться" на "южном фронте". Поэтому грозовые дожди завтра вероятны на юге, востоке и в части центра.

Днем, 7 июля также вероятны дожди и грозы на западе из-за атмосферного фронта, который пожалует в эти области.

А вот в праздничную ночь с 6 на 7 июля дожди вероятны лишь в южной части, восточных и центральных областях. На севере осадки не прогнозируются.

Что будет с температурой

Температура воздуха повысится до +26+33 градусов, немного свежее будет в "зоне действия циклона" - на юге - от +24 до +28 градусов.

"В дальнейшем антициклон таки добавит своим авторитетом - дожди из Украины вытеснит, жара усилится", - добавила синоптик.

В Украинском гидрометцентре также подтвердили, что после Ивана Купала - с 8 по 10 июля в Украине будет царить антициклон с безоблачным небом и температурой +29+34 градуса.

А вот на Ивана Купала, по данным ресурса, 7 июля, дожди и грозы еще останутся на юге страны.

В Украину идет мощный антициклон: синоптики рассказали о резкой смене погоды

Скрин: Погода в Украине 7 июля (meteo.gov.ua)

Какая погода будет в Киеве

В Киеве в ночь на Ивана ожидается +18+20 градусов. Днем 7-го в столице будет солнечно и жарко, +28+30 градусов. Осадки не предвидятся.

Ранее мы писали, что будет с погодой в Украине до конца июля. Телеметеоролог рассказал, стоит ли ждать природных катаклизмов.

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Погода в Украине Наталка Диденко Укргидометцентр
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