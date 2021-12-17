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В Україну йде арктичний циклон з сильними морозами: названа дата похолодання

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П'ятниця 17 грудня 2021 06:30
В Україну йде арктичний циклон з сильними морозами: названа дата похолодання Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями не порадує сонцем і ясним небом. Синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом, скачки температури повітря, а за ними в країну прийде арктичний холод.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіла синоптик Наталка Діденко і в Українському гідрометцентрі.

У п'ятницю всі регіони України охопить опадами - йтиме дощ, дощ з мокрим снігом, мокрий сніг.

"Ця хмарність, яка вкрала у нас сонце, буде висіти над головами й далі. Вітер північний, північно-західний, помірний. У західних областях завтра може задувати до штормового - обережніше під балконами, бігбордами та великими деревами", - попередила Діденко.

Температура повітря в Україні 17 грудня коливатиметься від -1 градуса до +3 градусів.

У Києві в п'ятницю очікується невеликий мокрий сніг і температура повітря близько нуля.

"Політає мокрий сніг або просто сяде товстою шапкою щільна волога хмарність. Стовпчики термометрів будуть крутитися близько 0 + 3 градусів", - додала синоптик.

В Україну йде арктичний циклон з сильними морозами: названа дата похолодання

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 17 грудня

За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу та неділю очікується мокрий сніг і зниження температури повітря в більшості областей країни.

Невелике прояснення в неділю очікується тільки на півдні. Температура повітря вночі почне опускатися д0 -3 -5 градусів, вдень очікується від -1 до +3 градусів.

З вівторка, 21 грудня, в Україну зайде арктичний циклон. Очікується різке зниження температури повітря.

Вночі очікується до -8 -13 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть -5 -11 градусів.

В Україну йде арктичний циклон з сильними морозами: названа дата похолоданняКарта погоди в Україні на вівторок, 21 грудня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди до дня Святого Миколая.

А також розповідали про те, що синоптик назвав дату приходу справжньої зими.

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