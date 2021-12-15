Кочуючі опади і "застигла" температура: прогноз погоди в Україні до Дня святого Миколая

Погода в Україні в середу, 15 грудня, буде з несильними дощами і мокрим снігом у ряді регіонів, при цьому на більшій частині території країни опади не очікуються. Втім, до кінця поточного тижня практично кожну область і заллє, і припорошить. При цьому обійдеться без особливих температурних коливань.

Стовпчики термометрів 15 грудня протягом доби в середньому показуватимуть від -3 до +2 градусів (вночі в західних областях очікується -7... -2 градуси, вдень у південних областях від 0 до +5 градусів, а в Криму навіть до +8 градусів).

У середу в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях і в АРК прогнозується невеликий дощ і мокрий сніг.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця; вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та сході країни місцями туман.

Карта погоди в Україні 15 грудня (фото: meteo.gov.ua)

16 грудня температурний режим особливо не зміниться, але очікуються в більшості областей "застиглі" градуси на одних і тих же показниках протягом доби. А ось опади "мігрують" - де в середу було сухо, в четвер накриють дощі з мокрим снігом.

Так, "мокрий ареол" зміститься на центр, північ і захід України, в той час, як на Приазов'ї, у східних і південних регіонах буде просто хмарно і похмуро, але сухо.

Карта погоди в Україні 16 грудня (фото: meteo.gov.ua)

17 грудня в Україні в середньому по країні термометри будуть показувати вдень від +1 до +5 градусів, при цьому в нічний час стовпчики термометрів знову майже скрізь залишаться на тих же показниках.

Несильні дощі, сніг і мокрий сніг охоплять майже всю країну, хіба що Одеську і Миколаївську області в цей час зігріватиме сонечко.

Карта погоди в Україні 17 грудня (фото: meteo.gov.ua)

У суботу, 18 грудня, сухо буде вже майже в усіх західних областях (крім Закарпаття, Прикарпаття та Буковини), північних та частині центральних регіонів. На решті території країни буде сніг або мокрий сніг.

Карта погоди в Україні 18 грудня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 19 грудня, опади знову змінять свої локації - снігом, якраз на День святого Миколая, накриє більшу частину України, і тільки південні та східні регіони зустрінуть свято без опадів.

В останній день тижня почнеться поступове зниження температури повітря.

Карта погоди в Україні 19 грудня (фото: meteo.gov.ua)