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В Україну вторгнеться арктичне повітря: синоптик назвав дату приходу справжньої зими

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Вівторок 14 грудня 2021 12:15
В Україну вторгнеться арктичне повітря: синоптик назвав дату приходу справжньої зими Фото: Коли в Україну прийде справжня зима (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Синоптик повідомив, коли в Україну прийде справжня зима з арктичним повітрям, яке забезпечить постійну температуру нижче нуля.

Про це розповів Віталій Постригань, начальник Черкаського обласного гідрометцентру.

За його словами, зиму українцям принесе Святий Миколай.

"Вже 19 грудня, у неділю, прогнозуємо ультраполярне вторгнення арктичного повітря. Температура впродовж доби 0-5 морозу. Зима!" - пише синоптик у Facebook.

Поки ж нас чекає доволі теплий "найтемніший" (через зменшення світлового дня) тиждень року. Поки що температура на 1-2 градуси вища за норму, проте атмосфера вже почала перебудовуватися на зимовий режим погоди, створюючи ідеальні умови для ожеледних явищ.

Детальний прогноз з 15 по 19 грудня

У середу, 15 грудня посилиться вплив антициклону із заходу, погода стабілізується, інколи виглядатиме сонце. Із північними вітрами до нашого регіону почне надходити більш холодне повітря з північних широт.

16-17 грудня погоду формуватиме північно-атлантичний циклон, який проявить себе посиленим вітром до небезпечних 15-20 м/с та опадами переважно у вигляді мокрого снігу. Температура впродовж доби -3... +2 градуси.

А в неділю, 19 грудня вторгнеться похолодання, температура протягом доби 0... -5 градусів.

Далі стане ще морозніше

За довгостроковим прогнозом, у період 22-25 грудня температура вночі -10... -12 морозу, вдень -3... -8 градуси.

Раніше ми писали, що синоптики в прогнозі на два тижні прогнозують похолодання з мінусовою температурою і снігом.

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