Штормовий вітер: синоптики попередили про погіршення погоди в Києві

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Пориви вітру можуть досягнути 15-18 м/с

Погода в Києві 17 лютого погіршилась, на ранок оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Зазначається, що пориви вітру можуть досягнути 15-18 м/с.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, в Києві вранці 17 лютого пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомленні.

Також вдень 17 лютого у західних, північних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах місцями 25 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

В прес-службі "Укравтодору" повідомили, що сьогодні зранку на території України без опадів, у Дніпропетровській області місцями туман. Покриття на дорогах державного значення сухе, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця. На перевальних ділянках доріг без опадів.

Нагадаємо, сьогодні погода відзначиться суттєвим потеплінням на заході та півдні, а також нічними заморозками на сході.

У Києві сьогодні вдень прогнозують температуру повітря від +7 до +9 градусів. Вночі термометри покажуть до -1 градуса. Очікується південно-західний вітер, 7-12 метрів на секунду.

У п'ятницю опади оминуть лише Вінницьку, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську та Дніпропетровську області. На решті території пройдуть незначні дощі. Вдень температура коливатиметься від +2 до +6. Вночі термометри покажуть від +2 до -2.

РБК-Україна писало, що синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні. Так, на початку березня очікується від +4 до +10 вдень залежно від регіону. Суттєве потепління прогнозують вже у другій половині місяця.