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В Україну сунуть зливи і похолодання: синоптики оновили прогноз

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Неділя 12 вересня 2021 20:30
В Україну сунуть зливи і похолодання: синоптики оновили прогноз Фото: Гороскоп на липень 2021 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе зливи і похолодання наступного тижня. Синоптики прогнозують, що бабине літо приходить до кінця - температура місцями знизиться до +15 градусів вдень.

Що буде з погодою з 13 по 17 вересня - дивіться нижче в нашому матеріалі.

Коли прийде похолодання?

Згідно з даними Українського гідрометцентру, прохолодніше стане вже у вівторок, 14 вересня, місцями будуть грози, а до п'ятниці, 17-го числа зниження температури буде більш істотним, очікуються сильні дощі.

"Кінець тижня, наступні вихідні, стануть в Україні явно холодніше", - повідомила в Facebook Наталка Діденко.

Що буде з погодою в понеділок?

13 вересня тепла погода буде все ще триматися. Протягом дня Діденко прогнозує + 20+27 градусів, місцями - опади.

"Завтра на територію України прорветься атмосферний фронт, який принесе невеликі і помірні дощі в західні і північні області України, включно з Вінниччиною. Однак інші території - схід, південь і більшість центральної частини України ще будуть належати сухій повітряній масі", - прогнозує синоптик.

У Києві понеділок буде теплим, до +23+ 6 градусів. Дощ вірогідний, але в другій половині дня або вже ввечері. З середи в столиці повітря помітно посвіжіє.

Наприкінці тижня (у п'ятницю - неділю) в Києві очікується температура +15+18 градусів.

Синоптики Укргідрометцентру показали нові карти погоди

Дивіться нижче, як змінюватиметься синоптична ситуація протягом подальших п'яти днів.

В Україну сунуть зливи і похолодання: синоптики оновили прогнозВ Україну сунуть зливи і похолодання: синоптики оновили прогнозВ Україну сунуть зливи і похолодання: синоптики оновили прогнозВ Україну сунуть зливи і похолодання: синоптики оновили прогнозВ Україну сунуть зливи і похолодання: синоптики оновили прогнозСкрін: Погода в Україні, прогноз з 13 по 17 вересня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, якою буде зима 2021-2022, ошелешивши прогнозом з лютими морозами і сніговими буранами.

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